Piazza Affari chiude in rialzo a +1,79%. Spread in calo a 273 punti

Chiusura di seduta in recupero a Piazza Affari, al termine di una giornata che si era aperta in calo. L'indice Ftse Mib segna un +1,79% a quota 20.229 punti, mentre l'Ftse Italia All guadagna l'1,65% a 22.129 punti. In rialzo anche l'Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,75% a quota 34.280 punti. Milano, la migliore in Europa, come gli altri mercati sfrutta il traino del dato dell'inflazione nell'Eurozona migliore delle attese e le attese per possibili manovre espansive da parte di Bce e Fed. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a quota 273 punti, con il rendimento del decennale al 2,52%. Fra i titoli del listino milanese, con il segno positivo fra i maggiori rialzi Prysmian che guadagna 6 punti, seguito da Exor, Ubi Banca e Fca. Fra i segni meno, invece, in calo Atlantia che cede 2,1 punti, ma in ribasso anche Terna, A2a e Recordati. Anche le altre principali Borse europee archiviano gli scambi con segni positivi, sulla scia dell'apertura in verde a Wall Street. Fra le piazze finanziarie, Parigi chiude a +0,51%, Francoforte guadagna lo l'1,51% mentre Londra avanza dello 0,41%.