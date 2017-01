Piazza Affari di nuovo giù. Ripiega lo spread

Chiusura di seduta in calo per la Borsa, oggi allineata alle performance negative di Wall Street e dei mercati europei. L'indice Ftse Mib termina con un ribasso dello 0,90% a 18.590 punti, All Share giu' dello 0,85%. Per Piazza Affari una giornata segnata ancora dalla debolezza dei titoli bancari, che non si sono ripresi dal cedimento di lunedi'. Il listino soffre pero' in massima parte per il clima di pessimismo che si respira un po' su tutte le piazze, per effetto delle scelte controverse del neo presidente Usa Trump sull'immigrazione che si teme possano essere il preludio a un aumento dell'isolazionismo del paese e forse del protezionismo economico. Intanto in Europa da notare il dato sull'inflazione a gennaio nell'Eurozona, salita all'1,7% e quindi vicina al target indicato dalla Bce del 2%, con gli operatori che temono un futuro smantellamento delle politiche di Quantitative easing.

Seduta in calo per lo spread tra BTp e Bund, dopo che ieri aveva raggiunto i massimi da tre anni sfiorando 190 punti base. In mattinata il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005210650) e il pari scadenza tedesco e' calato verticalmente fino a 180 punti base, salvo poi rialzarsi moderatamente e chiudere a quota 183. Cala anche il rendimento dei decennali italiani, al 2,28% dal 2,33% della vigilia.