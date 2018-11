Piazza Affari in rialzo con le banche. Lo spread intorno a quota 300 punti

L'azionario europeo è in modesto recupero a metà seduta al termine di una settimana volatile, guidata dal rimbalzo di banche e tech. Al giro di boa, il paneuropeo STOXX 600 segna +0,17% avviandosi comunque a chiudere la seconda settimana consecutiva in rosso, tra timori di rallentamento della crescita mondiale, deboli risultati societari e preoccupazioni legate allo stato del commercio mondiale.

Tra i settori più in sofferenza oggi i minerari e i petroliferi. Tra i singoli titoli sotto i riflettori Renault, con un rialzo di quasi il 3% dopo che il numero due Thierry Bollore ha fatto sapere che salvaguarderà i propri interessi nell'alleanza con Nissan, a seguito dell'abbandono della presidenza della casa nipponica da parte di Carlos Ghosn per accuse legate a cattiva gestione finanziaria. Le tlc Ericsson e Nokia salgono rispettivamente del 2,5% e dell'1,5% dopo che il Wall Street Journal ha scritto che il governo Usa sta chiedendo agli alleati di non rifornirsi dalla cinese Huawei.

Rockwool cede quasi il 10% dopo i risultati del terzo trimestre. E anche la tedesca GEA perde il 13,4% dopo aver tagliato l'outlook sui margini di cashflow nel 2018. Alle trimestrali deboli sul fronte corporate fanno eco alcuni dati macro che segnalano il rallentamento dell'economia europea. La Germania ha registrato nel terzo trimestre la prima contrazione del settore privato dal 2015 a causa del calo dell'export.



Piazza Affari accelera a meta' seduta spinta dal calo del differenziale tra Btp e Bund tedeschi, che viaggia a cavallo della soglia psicologica dei 300 punti base. Ne traggono vantaggio i bancari Banco Bpm (+3,17%), Unicredit (+2,54%), Ubi Banca (+2,45%), Mediolanum (+2,2%) e Mediobanca (+2,06%). Bene anche Mps (+2,13%), volatile Carige per l'esiguita' del prezzo (0,16 centesimi di euro).

Acquisti su Mediaset (+2,01%) e Tim (+1,73%), con le diverse ipotesi in campo sul futuro assetto della rete, Enel (+0,86%) ed Stm (+0,6%). Il calo del greggio penalizza Saipem (-0,89%) ed Eni (-0,77%), mentre Tiscali, che ha diffuso la semestrale, non riesce a fare prezzo e segna un rialzo teorico dell'11,11%. Bene Piaggio (+1,97%), su cui Omniaholding ha rafforzato la presa, e Netweek (8,33%), che ha lanciato nuove testate locali. Bene Landi Renzo (+4,93%) e Juventus (+3,63%), giu' invece Gabetti (-3,72%).