Piazza Affari in rialzo guida le borse europee. Spread giù sotto 290 punti

Piazza Affari in rialzo guida le borse europee. I mercati se ne fregano di Moody's

Le Borse europee aprono positive, con Milano maglia rosa, sulla scia delle Borse cinesi e in particolare di Shanghai, che termina al +4,09%, al top dal 2016, dopo le rassicurazioni delle maggiori autorita' finanziarie cinesi e dello stesso presidente, Xi Jinping, che ha incoraggiato in una lettera gli imprenditori privati a continuare a lavorare "per un domani migliore". A Londra l'indice Ftse 100 guadagna lo 0,44% a 7.081,06 punti, a Parigi il Cac 40 lo 0,90% a 5.130,29 punti e a Francoforte il Dax avanza dello 0,96% a 11.665,68 punti. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib sale dell'1,73% a quota 19.409,55 punti e poi prosegue attorno a +0,8%. I mercati dopo se ne fregano del declassamento deciso venerdì sera dall'agenzia di rating Moody's.

BORSA: MILANO SNOBBA MOODY'S, SPREAD IN CALO, CORRE FCA. BALZO DI FERRAGAMO

A Piazza Affari balzo di Ferragamo +6,57% dopo la scomparsa di Wanda Ferragamo, moglie del fondatore della casa di moda, che riapre la speculazione sulla cessione del controllo del gruppo (sempre smentita dalla famiglia); corre Fca +4,30% a 14,02 euro dopo la vendita di Magneti Marelli ai giapponesi di Calsonic Kansei per 6,2 miliardi di euro, cifra superiore alle previsioni degli analisti. A guidare i rialzi tra i titoli finanziari è Bper +2,39%, seguito da Ubi Banca +2,36%; rialzi oltre i due punti percentuali per Banca Mediolanum, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm. Banca Generali guadagna l'1,42% dopo aver formalizzato un'offerta vincolante - accettata da parte delle rispettive controparti - finalizzata all'acquisizione del 100% di Nextam Partners. Sulla parità, sul listino principale di Milano, i titoli Eni, Atlantia, Ferrari e Tenaris. Maglia nera per Recordai che lascia sul terreno lo 0,90%, mentre Luxottica cede lo 0,45%.

Spread Btp-Bund sotto i 290 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi torna sotto quota 290 punti base a 287 punti (dopo aver toccato i 340 nell'ultima seduta della settimana scorsa), nel giorno in cui l'Italia risponde alla Ue sulla manovra. Il rendimento e' al 3,344%.