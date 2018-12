Piazza Affari su, spread a 265: i mercati vedono l'accordo con l'Ue

L'ingresso della Borsa di Milano in Piazza Affari.

Le novita' sul fronte della manovra arrivate ieri dall'incontro a Bruxelles fra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione europea Jean Claude Junker spingono ancora al rialzo Piazza Affari in attesa delle comunicazioni della Bce su Pil e inflazione del pomeriggio e della conferenza stampa del governatore Mario Draghi. Complice anche lo spread in discesa a quota 265 punti base, il minimo da fine settembre, sono in luce i titoli bancari; bene anche l'industria.

Fra gli istituti di credito corrono Intesa Sanpaolo (+3,7%) e Unicredit (+3,13%), che, secondo il Sole24Ore, sta valutando la cessione di alcuni assets in Austria; fuori dal Ftse Mib balza Mps (+4,8%). Positivi anche risparmio gestito e assicurativi. In spolvero anche Fca (+1,71%) dopo le aperture su una revisione dell'ecotassa, ed Atlantia (+1,6%), con il cda di Aspi che oggi proporra' il ricorso contro il decreto per la ricostruzione del ponte Morandi, senza tuttavia chiedere una sospensiva dei lavori. Fra i titoli a minor capitalizzazione e' sospesa Ovs (-15% teorico) dopo i conti del terzo trimestre presentati ieri, con il gruppo che ha detto di guardare con preoccupazione alla chiusura dell'esercizio 2018.

Anche le altre Borse europee viaggiano in rialzo, in attesa della Bce, che oggi confermera' l'addio al Qe a fine anno. I mercati guardano con ottimismo all'evoluzione dei negoziati tra Usa e Cina sul commercio. Londra sale dello 0,21% a 6.894 punti, dopo la fiducia incassata da Theresa May sulla Brexit. Francoforte guadagna lo 0,45% a 10.979 punti Parigi lo 0,35% a 4.926 punti.

L'euro apre stabile sopra 1,13 dollari, in attesa della riunione della Bce a Francoforte, che dovrebbe confermare la fine del Qe dall'inizio del prossimo anno. La moneta europea passa di mano a 1,1370 dollari e a 129 yen. Dollaro/yen in rialzo a 113,47. Si stabilizza la sterlina, che e' salita sopra 1,26 dollari dopo la vittoria di Theresa May che incassa il voto di fiducia del Parlamento.

Anche la Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo per l'ottimismo sui negoziati commerciali tra Usa e Cina. L'indice Nikkei avanza dello 0,99% a 21.816,19 punti.