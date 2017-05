Piazza Affari/La borsa plaude all’offerta di Atlantia su Abertis, ma...

Atlantia in rialzo a Piazza Affari dopo che la società controllata dalla famiglia Benetton ha annunciato il lancio di un’Offerta pubblica di acquisto e/o scambio (Opas) volontaria sulla totalità delle azioni di Abertis Infraestructuras per un controvalore complessivo, in caso di adesione pari al 100% del capitale di Abertis, è di 16,341 miliardi.

Giovanni Castellucci ancora stamattina ha ribadito di confidare che l’operazione “possa essere considerata amichevole ed attrattiva per gli azionisti, gli stakeholders ed il management di entrambe le società”, eppure qualche interrogativo resta da sciogliere, a partire dalla reazione che avrà Criteria Caixa, holding industriale che fa capo al gruppo Caixa di Barcellona, attualmente socio di controllo di Abertis col 22,73%, a cui rispondono sia il presidente di Abertis, Salvador Alemany (fiduciario della fondazione Caixa) sia il Ceo, Francisco Reynés, per molti anni top manager della stessa Criteria Caixa.

Per ora Criteria Caixa non si sbottona avendo solo annunciato che “valuterà con attenzione” la proposta. Il corrispettivo in denaro, pari a 16,5 euro per azione, è di fatto sia pure di poco inferiore ai “desiderata” di Caixa (17 euro), in compenso i Benetton hanno offerto la possibilità agli azionisti della società spagnola di optare, in tutto o in parte, per una “parziale alternativa in azioni” ottenendo un corrispettivo in azioni “speciali” Atlantia di nuova emissione in base a un rapporto di scambio di 0,697 azioni Atlantia per ogni azione Abertis.

Le nuove azioni sono destinate a non essere quotate sino al 15 febbraio 2019 (quando si trasformeranno automaticamente in azioni ordinarie), ma il concambio implica una valorizzazione del titolo Atlantia di 24,20 euro, contro i 24,75 euro attorno a cui oscilla stamane il titolo, ed una futura partecipazione pari al 15,84% di Atlantia nel caso di adesione integrale allo swap, che prevede peraltro una soglia minima e massima di accettazione pari rispettivamente a 100 e a 230 milioni di azioni Abertis (ossia tra il 10,1% e il 23,2% del totale delle azioni oggetto dell’offerta), con quella massima leggermente inferiore a quanto si prevedeva (negli scorsi giorni si era ipotizzato che la parte in titoli dell’offerta potesse arrivare al 25%-30% del totale).

Se gli analisti di Banca Imi notano come l’operazione dovrebbe accrescere l’Ebitda tra il 3% e il 10% nel 2017-2018 a seconda di un livello di accettazione dello swap tra azioni Abertis e azioni speciali Atlantia tra il 10% e il 23%, Equita Sim, che pure promuove l’operazione giudicando Atlantia un titolo da comprare (“buy”), nota come non sia ancora certa l’adesione di Criteria Caixa. Atlantia ha comunque provato a offrire ulteriori “zuccherini” agli spagnoli: le azioni speciali, infatti daranno diritto di nominare “fino a tre amministratori” nel Cda di Atlantia, che potrebbe così passare da 15 ad un massimo di 18 componenti.

Risolti i problemi sul fronte della governance, con un’offerta più ricca di cash e la possibilità di nominare propri consiglieri nel board, per la fusione di Abertis in Atlantia resterebbe un ultimo ostacolo, ossia la quota del 34% di Cellnex Telecom. Secondo la legge spagnola se Atlantia otterrà il controllo di Abertis sarà obbligata a lanciare entro tre mesi un’Opa anche su Cellnex, oggi in frazionale calo a Madrid, salvo ridurre sotto il 30% la sua partecipazione (che al momento vale poco più di 1,3 miliardi di euro).

Anche in questo caso occorrerà capire cosa ne pensa Criteria Caixa, poco interessata a monetizzare i propri investimenti, tanto più che la cessione di un 4%-5% di Cellnex farebbe incassare tra i 150 e i 170 milioni di euro, di cui circa 35 milioni spetterebbero, pro-quota, a Criteria Caixa. L’alternativa, quella di lanciare un’Opa sull’intera Cellnex, rischia invece di costare cara ai Benetton, che potrebbero dover sborsare fino a 2,6 miliardi di euro. L’accettazione di Criteria Caixa del “matrimonio” tra Abertis e Atlantia resta dunque una condizione importante, se non indispensabile, per la riuscita dell’operazione.