Piazza Affari la migliore in Europa. Lo spread sotto quota 300 punti

Indici azionari europei deboli nel giorno di Ognissanti sulla scia dell'andamento debole delle piazze asiatiche ma Piazza Affari è in territorio positivo e risulta la migliore guidata da Tim. Il focus resta sulle trimestrali, su tutte quella che diffonderà Apple a mercati Usa chiusi, mentre sul fronte macro attenzione all'attività manifatturiera Usa di settembre e al meeting della Banca di Inghilterra. L'indice Ftse Mib è sostenuto da Telecom Italia (+1,6%) e da Mediaset (+1%) ma anche qualche titolo bancario con lo spread Btp/Bund che si è portato anche sotto quota 300 punti. In rialzo di mezzo punto percentuale Tenaris dopo la trimestrale migliore delle previsioni. Eni è in fondo al Ftse Mib (-0,6%) mentre il petrolio corregge di mezzo punto percentuale a 74,64 dollari al barile nel Brent gennaio e a 64,9 dollari al barile nel Wti dicembre. Euro si rafforza a 1,1364 dollari da 1,1317 di ieri.

Avvio di seduta in lieve calo per lo spread BTp/Bund che torna ad avvicinarsi alla soglia psicologica dei 300 punti base. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano benchmark (Isin IT0005340929) e il pari scadenza tedesco ha aperto a 303 punti base, in lieve calo dai 305 punti della chiusura di ieri e sta continuando a stringersi verso quota 300. E' invece stabile in avvio il rendimento del decennale italiano che ha aperto al 3,43%, stesso livello della chiusura di ieri per poi ridursi leggermente nelle prime battute.

Chiusura negativa per la Borsa di Tokyo che ha lasciato sul terreno l'1,1 per cento. Fin dall'inizio della seduta, gli investitori hanno mostrato di volersi prendere una pausa dopo due giorni di forte crescita degli indici. La prudenza è stata legata alle preoccupazioni per la politica commerciale Usa, al rallentamento dell'economia cinese e al clima di attesa a meno di una settimana dalle elezioni americane di Mid-term. L'indice Nikkei ha chiuso, in rosso dell'1,1%, a quota 21.687,65.