Piazza Affari nervosa chiude a -0,43%. Spread in lieve rialzo a 295,2 punti

Piazza Affari chiude in ribasso una giornata con pochi spunti, appesantita nel pomeriggio dall'andamento di Wall Street. Dopo il balzo della vigilia, il Ftse Mib ha chiuso in ribasso dello 0,43%, con i mercati che aspettano novita' nell'ambito del confronto fra governo e Ue sulla manovra e lo spread che resta sotto quota 300 anche se in rialzo rispetto a ieri e anche ai minimi di giornata.

Chiusura in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund: dopo una seduta stabile a 291 punti (in mattinata e' sceso a quota 289), il differenziale si posiziona in finale a 295,2 punti. Il rendimento si attesta al 3,302%. I mercati scommettono su un accordo tra Roma e Bruxelles sulla manovra di bilancio italiana ma restano volatili.