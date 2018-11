Piazza Affari positiva. In calo lo spread Btp-Bund

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi per la prima volta da meta' novembre scende sotto quota 300 a 299 punti. Il tasso del decennale va al 3,368%, in calo dal 3,448% di ieri. Intanto prosegue il braccio di ferro sulla manovra tra Roma e Bruxelles, ma i mercati colgono uno spiraglio nelle dichiarazioni dei vertici del governo italiano, i quali chiedono a Bruxelles piu' tempo per rivedere la manovra. Secondo gli esperti, in vista dell'Ecofin del prossimo 22 gennaio potrebbe esserci un punto di incontro in una frequenza della verifica del rispetto delle condizioni dettate dalla commissione su base semestrale e non trimestrale.

Apertura di seduta positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,25% a 18.649 punti. All Share sul +0,24%. Tra le blue chips milanesi, compatto al rialzo il comparto bancario,complice il calo dello spread. Bene le banco Bpm (+2,61%), le IntesaSanpaolo (+1,5%) e le Unicredit (+1,18%). In calo le Buzzi Unicem(-1,03%), le Saipem (-0,78%) e le Unipol (-0,57%).

Le Borse europee aprono in leggero rialzo. Aiuta il negoziato sulla Brexit, che fa progressi in vista del vertice di domenica, mentre prosegue il braccio di ferro tra Roma e Bruxelles. Londra e' piatta, in calo dello 0,03% a 6.958 punti. Francoforte avanza dello 0,07% a 11.146 punti e Parigi dello 0,03% a 4.939 punti.