Piazza Affari riconquista i 20mila punti. Vola il risparmio gestito

Le schiarite sullo shutdown Usa e sul negoziato Pechino-Washington alimentano la propensione al rischio sui mercati finanziari che si traduce in un rialzo dei listini azionari ma anche sui titoli sovrani. Solo Madrid ha fatto eccezione tra i principali indici europei (-0,01%) dopo il voto contrario del Parlamento spagnolo alla legge di bilancio proposta dal Governo Sanchez che apre la strada a possibili elezioni gia' in primavera. Piazza Affari e' stata la migliore: il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,93% chiudendo a pochi punti da quota 20mila punti, soglia superata nel pomeriggio quando l'indice ha raggiunto i massimi da quattro mesi (+9% da inizio anno). In grande evidenza il risparmio gestito sulla scia della raccolta di gennaio e della performance di Amundi a Parigi dopo i conti: +4,9% Finecobank, +4,2% Azimut, +4,1% Banca Generali. In flessione Bper (-0,7% la correzione dopo sedute di forti acquisti venerdi' e lunedi') e Ubi(-1%). E' Monte dei Paschi la migliore tra i bancari (+3,58%) mentre lo spread e' sceso a 266 punti (2,78% il rendimento dei 10 anni). Euro/dollaro debole a 1,1285 (da 1,1326). Petrolio in rialzo a 54 dollari al barile nel Wti aprile e a 63,4 dollari al barile nel Brent aprile nonostante l'aumento oltre le attese delle scorte Usa di greggio.