piazza affari scivola con brexit e wall street. spread in lieve calo a 286

L'Europa chiude in profondo rosso una seduta su cui pesano le incertezze sul negoziato Usa-Cina, il caos legato alla votazione del Parlamento britannico sulla Brexit (rinviata ufficialmente dal premier Theresa May) e l'avvio pesante di Wall Street, dove il Dow Jones cede quasi il 2%.

A Piazza Affari, dove lo spread chiude comunque in leggero calo a 286 punti base, l'Ftse Mib archivia la seduta a -1,77% ai minimi da due anni (un passivo di oltre il 15% da inizio anno); male anche tutte le altre piazze continentali mentre Londra limita le perdite grazie al forte calo della sterlina. Piazza Affari e' stata penalizzata soprattutto dai ribassi di Mediaset (-5% sul downgrade di Jp Morgan), Fca (-3% in linea con il settore auto europeo) e del comparto della moda con Moncler che cede oltre il 5%. Giu' anche i petroliferi, a partire da Saipem (-4,5%) che scontano la nuova flessione del greggio dopo il balzo di venerdi' scorso: oggi il Wti cede l'1,2% sotto 52 dollari al barile.

A Milano, tengono soltanto Recordati (-0,6%) e le utility con Snam e Terna. Fuori dal listino principale brilla Astaldi (+23%) in quella che e' una settimana cruciale per il futuro del gruppo di costruzioni con il possibile deposito del piano per il concordato preventivo in Tribunale, anche in relazione alle possibili offerte di Salini-Impregilo e dei giapponesi di Ihi. Sul mercato valutario, l'euro/dollaro cala a 1,136 (da 1,14) e l'euro/yen a 128,3. Dollaro/yen a 112,8. Sterlina sopra 0,90 per un euro e a 1,2666 dollari. Seduta pesante per i listini europei che scontano le profonde incertezze legate alla Brexit e al negoziato Usa-Cina con l'arresto di Lady Huawei che, secondo alcuni osservatori, potrebbe pregiudicare o quantomeno ritardare il raggiungimento di un'intesa di ampio respiro tra le due superpotenze (gia' oggi Pechino ha risposto con un parziale alt all'importazione di iPhone).

Milano chiude cosi' in ribasso dell'1,77% ai minimi da due anni, giu' anche Francoforte (-1,54%) e Parigi (-1,47%) mentre Londra limita il passivo a -0,71%. A Piazza Affari uno dei casi del giorno e' Mediaset, che perde oltre il 5% sul downgrade sancito da Jp Morgan: secondo la banca d'affari Usa, che ha tagliato il target price del titolo da 3,1 a 2 euro, il Biscione e' il broadcaster piu' costoso tra quelli che copre ed e' a premio del 40% rispetto ai competitor anche alla luce del deterioramento del contesto macro italiano. Pesanti realizzi anche sulla moda, che era risalita venerdi', con Moncler in rosso del 5,1% e Salvatore Ferragamo del 2,7% nuovamente sotto quota 20 euro.

Il calo dello spread, e in generale i rendimenti obbligazionari su livelli piu' moderati, favoriscono le utility a partire da A2A (+0,1% nel finale) ed Enel (-0,1%). Banco Bpm (-1%) fa meglio degli altri istituti nel giorno del cda che potrebbe decidere sulla cessione di 8 miliardi di Npl e della loro piattaforma di gestione. A livello europeo e' stata una seduta pesante per il comparto dell'auto (-2,9% lo stoxx di settore) e per quello delle materie prime (-2,7%); si salvano i farmaceutici (-1%). Cosi' a Parigi forte calo per Renault (-4,3%) e per TechnipFmc (-4,3%); crolla invece il gruppo metallurgico Eramet (-24%) a causa di problemi di non conformita' riscontrati nei sistemi di controllo qualita' della sua divisione leghe. Sempre sul Cac, invece, si salva Carrefour (+0,8%).

A Francoforte pesa lo scivolone di Basf (-4%). Il gruppo chimico ha abbassato le previsioni per l'utile operativo 2018 per il quale si aspetta un 'significativo calo': tra i fattori negativi il gruppo chiama in causa la pressione dei prezzi nel segmento chimico, i maggiori costi di trasporto a causa del basso livello delle acque del Reno e il calo nel settore auto. Fresenius, invece, rimbalza dopo il venerdi' nero (aveva tagliato le stime 2019) e recupera il 2,4%. Infine a Londra seduta nera per Easyjet, che lascia sul terreno il 5,2% evidentemente penalizzata dalle incertezze sulla Brexit mentre Randgold Resources recupera il 5,8%.