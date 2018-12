Piazza Affari snobba Moscovici. Chiude a +0,54%, spread a 268 punti

Chiusura di seduta positiva ma sotto i massimi per la Borsa, che fa comunque meglio degli altri mercati europei. Il clima piu' ottimista sul negoziato tra Ue e governo circa i numeri della manovra e i riflessi del calo dello spread hanno lasciato il passo durante la giornata al ritorno dei timori. L'indice Ftse Mib conserva comunque un rialzo dello 0,54% a 19.048 punti, dopo aver toccato anche un +1,3%. All Share +0,50%. In evidenza nell'energia i titoli Enel (+1,81%), Snam (+1,37%), Italgas (+1,93%) e A2A. Giu' Saipem (-4,59%). Misti i bancari, con Banco Bpm giu' dell'1,94%, Intesa +0,94%, Ubi e Unicredit sopra l'1% di guadagno. Bene i finanziari, con Azimut e Banca Mediolanum ben comprati nel risparmio gestito.



Ancora debole il lusso, con Ferragamo -1,97%, Moncler -1,12%, Ferrari -0,77%. Pirelli sale dell'1,42%.



Tra gli altri titoli, rovescio per Salini Impregilo (-19,79%) alla notizia che il gruppo dovra' corrispondere oltre 200 milioni di dollari avendo perso il lodo arbitrale relativo a una controversia per il Canale di Panama. Stefanel cede il 7,72% sulla richiesta di concordato preventivo, Ovs giu' del 36% dopo i cattivi risultati del trimestre e il taglio delle stime e del rating da parte degli analisti. Acsm Agam perde il 5% dopo il collocamento lampo di una quota di titoli da parte di A2A e Lrh, per ripristinare il flottante.

Titoli Stato: spread Btp/Bund chiude in calo a 268 punti - Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi chiude in calo a 268 punti. Il rendimento scende al 2,967%. Il differenziale oggi e' sceso fino a a un minimo di 261 punti, il livello piu' bassi dal primo di ottobre.