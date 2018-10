Piazza Affari unica in rosso in Europa. Lo spread Btp-Bund risale a 314 punti

Le Borse europee proseguono sopra la parità con i futures su Wall Street negativi. Gli investitori guardano alla stagione delle trimestrali e prendono atto dei dati dell'indice Pmi manifatturiero. Sullo sfondo i timori per le tensioni commerciali tra Usa e Cina ed il nuovo attacco di Donald Trump al presidente della Fed, Jerome Powell. Sul mercato valutario, l'euro e' in calo sul dollaro a 1,1420 a Londra.

Piazza Affari, invece, gira in negativo appesantita dalle banche con lo spread BTp-Bund in risalita. Il Ftse Mib cede lo 0,35%. Crolla Stm (-9,1%), nel giorno della trimestrale con ricavi e utile in crescita e le previsioni del margine lordo inferiori alle stime. In cima al listino svetta Saipem (+6%), dopo i conti del terzo trimestre e la conferma delle stime. Piazza Affari e' appesantita dalle banche con Ubi e Banca Generali (-2,1%), Banco Bpm (-1,7%), Bper (-1,2%), Unicredit (-0,8%) e Intesa (-0,5%) mentre e' in controtendenza Carige (+2%) all'indomani del Cda. In positivo il comparto del lusso (grazie ai buoni dati di bilancio della francese Kearing) dove si mette in mostra Moncler (+2,9%). Bene anche Luxottica (+1,5%) e Ferragamo (+0,9%).

Sul mercato secondario, lo spread è di nuovo in aumento: dopo avere aperto a 313 punti base, il differenziale fra i titoli di Stato decennali di Italia e Germania finisce in altalena: torna ai livelli della chiusura di ieri a 318 con un rendimento del 3,58% per poi ridiscendere a 314 punti base. Dall'altra parte del globo, invece, chiusura positiva per Borsa di Tokyo, che ha recuperato terreno dopo la flessione della seduta precedente in un contesto che continua comunque ad essere condizionato dai molteplici rischi geopolitici e dai dati trimestrali delle societa'.

Alla fine della seduta, l'Indice Nikkei ha guadagnato lo 0,37% (+80,40 punti) a 22,091,18 punti mentre il piu' ampio indice Topix ha chiuso con un guadagno marginale dello 0,08% (+1,35 punti) a 1,652,07 punti. Dal lato dei cambi, il dollaro e' salito a 112,56 yen, contro i 112,45 yen di martedi' alla chiusura di Tokyo, mentre l'euro e' salito a 129 yen, contro i 128,67 yen della vigilia.

Sempre Oltreoceano, la seduta di ieri a Wall Street e' finita in calo ma lontano dai minimi intraday che a un certo punto avevano visto il Dow Jones Industrial Average arrivare a perdere oltre il 2%; alla fine la giornata si e' chiusa con una flessione di mezzo punto percentuale.

A tenere a freno l'indice delle 30 blue chip sono stati 3M (-4,4%, che ha tagliato l'outlook dopo una trimestrale deludente) e Caterpillar (-7,6%, ha battuto di un soffio le stime sugli utili ma ha messo in guardia sull'effetto negativo dei dazi). Anche Harley-Davidson (-2,2%) ha sofferto portandosi sui minimi del 2011, colpa di una contrazione delle vendite retail in Usa alimentata dall'invito del presidente Usa a boicottare il gruppo che ha spostato all'estero la produzione di motociclette pensate per il mercato Ue.

McDonald's (+6,3%) si e' invece spinto al top del 2015 e Verizon (+4,1%) ai massimi di 18 anni grazie a buoni conti. Arrivato a perdere fino a 548 punti, il DJIA ne ha lasciati sul terreno 125,98, lo 0,5%, a quota 25.191,43. L'S&P 500 ha perso 15,19 punti, lo 0,55%, a quota 2.740,69. Il Nasdaq ha segnato un -31,09 punti, lo 0,42%, a quota 7.437,54.

Sui mercati delle commodities, i prezzi del petrolio rimbalzano in Asia ma senza recuperare le precedenti forti perdite, legate ai cali delle Borse. I future sul Light crude Wti guadagnano 13 cent a 66,56 dollari e quelli sul Brent salgono di 31 cent a 76,75 dollari al barile.