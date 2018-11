Piazza Affari va subito in rosso. Spread in leggero allargamento a 314

Niente da fare per i listini europei. Dopo una chiusura positiva di Wall Street e di Tokyo (il Nikkei ha guadagnato lo 65%), sui mercati azionari del Vecchio Continente torna l'incertezza. In apertura i principali listino azionari sono tutti in rosso. L'indice principale della Borsa di Milano apre in calo dello 0,42% a quota 18.653 punti, con Tim che torna a perdere quasi un punto percentuale al suono della campanella. Segno meno anche per Francoforte (-0,22%), Parigi (-0,35%) e Londra (-0,31%).

Sul mercato secondario dei titoli di Stato, sale leggermente in avvio lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario dei titoli di Stato all'indomani della bocciatura, ampiamente attesa della Legge di bilancio da parte della Commissione europea. Nei primi scambi il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari scadenza tedesco e' indicato a 314 punti base dai 311 della chiusura di ieri, ben al di sotto dei 327 punti del finale di martedi'. Il rendimento del decennale italiano benchmark, sceso ieri al 3,48%, risale leggermente e si porta in avvio al 3,50%.

"La notizia della bocciatura della manovra italiana era scontata e gli operatori sembrano focalizzarsi sulle possibili aperture del Governo ad alcuni cambiamenti", aggiunge l'esperto. In questo contesto, lo spread sul decennale Btp-Bund "dovrebbe viaggiare stabile in area 310 punti base". A Piazza Affari focus sempre sui bancari, ieri in progresso in scia alla riduzione del differenziale sul Btp-Bund.

Seduta volatile nel segno della cautela oggi sulle borse asiatiche: pesano il diffondersi di timori sul rallentamento dell'economia mondiale, le aspettative di tassi in rialzo negli Usa e la ripresa delle dispute commerciali fra Cina e Stati Uniti.

Dall'altra parte dell'Oceano, seduta mista a Wall Street, con i titoli tech, in sofferenza da settimane, che sono rimbalzati, nell'ultima seduta prima della festivita' del Thanksgiving Day. Il Dow Jones ieri ha chiuso invariato, l'S&P 500 ha guadagnato lo 0,3% e il Nasdaq Composite e' salito dello 0,94%