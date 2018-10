Piazza Affari vira in positivo. Spread sulle montagne russe

Borse europee positive, con Milano in crescita nei giorni del test europeo alla manovra, e Madrid in rialzo di mezzo punto percentuale. Francoforte e Parigi sono entrambe in crescita dello 0,4%, mentre Londra guadagna lo 0,19%. Nel giorno delle trimestrali, Ericsson sale del 3,8%, Unilever dell'1,5%, e Nestle' dello 0,68% e Novartis del'1,2%: oltre ai conti, sull'andamento del gruppo farmaceutico pesa l'acquisto di Endocita per 2,1 miliardi di dollari. Lo spread fra Btp e Bund e' a 306 punti, in lieve calo rispetto all'apertura a 310 e alla fiammata a 321 subito dopo l'avvio delle negoziazioni. Euro debole, a 1,15 dollari.

Le minute della Fed che hanno confermato l'attesa per il quarto rialzo dei tassi, l'attenzione alla situazione italiana con la manovra allo studio di Bruxelles e delle agenzie di rating e le trimestrali sono gli elementi chiave di questo inizio di giornata.

Sull'azionario milanese, in forte calo Buzzi Unicem (-4,6%) dopo la pesante revisione al ribasso delle stime per il 2018 della rivale tedesca Heidelberg Cement (-7,6%). Debole anche St (-2,5%), dopo il rialzo della vigilia e dopo che Tsmc ha fornito una guidance per il quarto trimestre leggermente inferiore alle attese. In rialzo i bancari nonostante l'ampliamento dello spread BTp/Bund, con Bper Banca che sale dell'1% come Mediobanca, rialzi inferiori al punto percentuale per gli altri istituti di credito.

Gli acquisti premiano Telecom Italia (+3%) mentre recupera Fca (+2%) penalizzata ieri. Sale dell'1,7% Atlantia. Fuori dal listino principale, Astaldi sale dello 0,8% dopo l'ok del Tribunale al concordato. Sale del 3% Netweek dopo i dati dei primi 9 mesi con ricavi saliti del 5,5%.