Pierrel: nel semestre riduce la perdita a 0,1 milioni

Pierrel, azienda campana del settore farmaceutico, ha chiuso il semestre con una perdita netta consolidata di 100 mila euro in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2018 quando registro' un 'rosso' di 300mila euro. I ricavi del semestre salgono dell'8% a 9,4 milioni, l'ebitda e' positivo per 900mila euro (+50%). L'indebitamento finanziario netto cresce a 4,7 milioni (3,7 milioni a fine 2018). Pierrel conferma poi la guidance per il 2019 comunicata a marzo che prevede ricavi lordi consolidati per 22,4 milioni e un ebitda consolidati di 3,7 milioni.