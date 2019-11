Pietro Giovanni Zoroddu nominato direttore generale gruppo Adnkronos

Pietro Giovanni Zoroddu - si legge su Prima Comunicazione - dal 5 novembre 2019 è direttore generale del Gruppo Adnkronos. Coniugato, quattro figli, laureato in scienze politiche nell’Università di Bologna, ha approfondito la sua preparazione manageriale presso l’attuale Bologna Business School.

“La conoscenza approfondita di ogni aspetto delle attività editoriali del Gruppo Adnkronos lo rende la persona più indicata per il raggiungimento degli impegnativi obiettivi per il decennio che si apre dal 2020”, ha detto Pippo Marra, editore dell’Adnkronos. A un anno dalla nomina del direttore responsabile dell’Agenzia, Gian Marco Chiocci, posso dire di aver completato importanti investimenti in tecnologie e processi innovativi”.