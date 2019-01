Pil,Bankitlia taglia le stime: +0,6%.Banche ok:sofferenze giù, redditività su

Il Pil italiano dovrebbe crescere appena dello 0,6% nel 2019. Lo stima la Banca d'Italia, che taglia la precedente stima sulla crescita di ben 0,4 punti percentuali. Nle Bollettino economico via Nazionale spiega che alla revisione concorrono "dati più sfavorevoli sull’attività economica osservati nell’ultima parte del 2018, che hanno ridotto la crescita già acquisita per la media di quest’anno di 0,2 punti" oltre che "il ridimensionamento dei piani di investimento delle imprese che risulta dagli ultimi sondaggi" e "le prospettive di rallentamento del commercio mondiale". Sono "moderatamente positivi" gli effetti dell'accordo con l'Ue sulla manovra con "l’impatto favorevole" della diminuzione dei tassi di interesse a lungo termine che "compensa ampiamente" gli interventi correttivi. Le proiezioni di Bankitalia sul Pil nel 2020 e nel 2021 sono rispettivamente dello 0,9 e dell’1,0 per cento, ma l'incertezza è "particolarmente ampia".

Bankitalia: Pil 2018 verso +1%, ma probabile recessione tecnica - L'Italia si avvia a chiudere il 2018 con una crescita del Pil dell'1%, o dello 0,9% tenendo conto dei dati destagionalizzati e delle correzioni per il calendario, ma scivolando in recessione tecnica nel secondo semestre. Lo stima la Banca d'Italia. "Negli ultimi tre mesi del 2018 il Pil potrebbe essere ancora diminuito" dopo la flessione dello 0,1% registrata nel terzo trimestre, si legge nel Bollettino economico di via Nazionale, che precisa che il calo sarebbe avvenuto "a seguito della flessione della domanda interna", mentre "sarebbe proseguito il recupero delle esportazioni". Per parlare di 'recessione tecnica' servono almeno due trimestri di riduzione del Pil consecutivi. Nei tre mesi estivi il Pil è diminuito dello 0,1% sul periodo precedente, interrompendo l’espansione in atto da oltre un triennio, ovvero dal secondo trimestre del 2014, soprattutto per la flessione degli investimenti (-1,1 per cento), "in particolare in beni strumentali, ma anche dal lieve calo della spesa delle famiglie". Secondo via Nazionale "l’attività sarebbe rimasta pressoché stabile nei servizi e si sarebbe ridotta nell’industria in senso stretto" e "sarebbe aumentata marginalmente nel comparto edile".

Bankitalia: banche, calano sofferenze e aumenta redditivita' - Calano le sofferenze bancarie e aumenta la redditivita' delle banche italiane. Il dato e' contenuto nel Bollettino economico della Banca d'Italia, secondo cui "nel terzo trimestre del 2018 il flusso dei nuovi crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti, al netto dei fattori stagionali e in ragione d'anno, e' rimasto su valori molto contenuti". Il lieve aumento rilevato per i prestiti alle imprese (2,8 per cento, da 2,3 nel periodo precedente) e' stato determinato dalla riclassificazione di una singola esposizione di importo particolarmente elevato. Il rapporto e' sceso di un decimo di punto per i prestiti concessi alle famiglie (all'1,1 per cento). L'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti erogati dai gruppi bancari significativi ha continuato a ridursi, sia al lordo sia al netto delle rettifiche, raggiungendo nel terzo trimestre del 2018 rispettivamente il 9,4 e il 4,5 per cento (da 9,7 e 4,7 nel periodo precedente). Alla diminuzione ha contribuito l'attuazione dei piani di cessione delle posizioni in sofferenza; il tasso di copertura delle esposizioni deteriorate si e' mantenuto stabile rispetto al trimestre precedente (al 54,5 per cento). Nei primi nove mesi del 2018 il risultato di gestione dei gruppi classificati come significativi e' cresciuto del 21 per cento sul corrispondente periodo dell'anno precedente. L'aumento del margine di intermediazione (4,3 per cento) e' da ricondurre alla crescita sia del margine di interesse (5,8 per cento) sia degli altri ricavi (2,9 per cento), che hanno beneficiato dell'incremento delle commissioni nette (3,0 per cento). La contrazione delle spese per il personale si e' riflessa nella riduzione dei costi operativi (-3,5 per cento), la cui incidenza sul margine di intermediazione e' scesa di oltre due punti percentuali, al 63,4 per cento. Le rettifiche di valore su crediti sono diminuite del 41 per cento. Rispetto a settembre del 2017 il rendimento annualizzato del capitale e delle riserve (return on equity, Roe), valutato al netto dei proventi straordinari, e' salito dal 4,4 per cento al 6,1 per cento. Nel terzo trimestre dello scorso anno il grado di patrimonializzazione delle banche significative si e' mantenuto stabile. A settembre il capitale di migliore qualita' (common equity tier 1, Cet1) era pari al 12,7 per cento delle attivita' ponderate per il rischio (risk weighted assets, Rwa), come a giugno: l'effetto della riduzione delle riserve su titoli di Stato valutati al fair value, dovuta al calo delle loro quotazioni, e' stato compensato dalla flessione degli Rwa.

Bankitalia: rischio aumento costo credito se spread non cala - Il costo del credito rischia di aumentare se l'aumento del tasso sui titoli sovrani si mostrera' "persistente". L'avvertimento e' contenuto nel Bollettino economico della Banca d'Italia, secondo cui finora il dato e' rimasto sostanzialmente invariato rispetto ad agosto, su livelli molto contenuti nel confronto storico, leggermente superiori a quelli minimi osservati nella scorsa primavera. In particolare, il tasso sui nuovi prestiti alle imprese si e' collocato all'1,5 per cento in novembre; quello sui prestiti di ammontare inferiore al milione di euro, che approssima il costo del finanziamento per le aziende di minore dimensione, al 2 per cento; quello sugli importi oltre il milione di euro all'1,1 per cento. Il tasso sui nuovi mutui alle famiglie per l'acquisto di abitazioni e' stato pari all'1,9 per cento. Nel confronto con il mese di maggio, prima del manifestarsi delle tensioni sul mercato dei titoli di Stato, il costo del nuovo credito alle imprese e alle famiglie e' piu' elevato di circa un decimo di punto.

Rispetto a precedenti episodi di tensione finanziaria, sottolinea la Banca d'Italia, la trasmissione dei piu' elevati costi della raccolta all'ingrosso osservati dalla scorsa estate ai tassi di interesse praticati a famiglie e imprese e' stata finora rallentata da diversi fattori. In primo luogo da una piu' stabile composizione del passivo degli intermediari, che ricorrono in misura minore alle fonti di finanziamento caratterizzate da costo e disponibilita' piu' reattivi alle condizioni sui mercati finanziari. In secondo luogo dalla piu' ampia patrimonializzazione del sistema bancario nel suo complesso. Infine potrebbero avere contribuito a moderare il meccanismo di trasmissione la maggiore concorrenza tra gli istituti di credito e l'incertezza sull'evoluzione futura dei rendimenti del mercato finanziario italiano. Tuttavia, avverte il Bollettino, "il costo del credito continuerebbe a essere spinto gradualmente al rialzo se il piu' elevato livello dei rendimenti sovrani si dimostrasse persistente".