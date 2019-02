Pil, Conte: "Sarà un bellissimo 2019". Confindustria: "Crescita vicina a zero"

"Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L'Italia ha un programma di ripresa incredibile. C'e' tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei cittadini e c'e' tanta determinazione da parte del governo". Cosi' il premier Giuseppe Conte a 'Povera Patria', nell'intervista in onda stasera in seconda serata su Rai2. "Andiamo tutti d'accordo; non litighiamo. Noi ci confrontiamo. Non ci sono motivi di divergenza, assolutamente", ha aggiunto il premier in riferimento ai rapporti con Di Maio e Salvini.

Pil: Confindustria, probabile crescita 2019 poco sopra lo zero

L'Italia perde colpi "ipotecando il 2019". I dati negativi in Italia nella seconda meta' del 2018, aritmeticamente, contano molto nel calcolare la crescita annua del PIL nel 2019: il "trascinamento" e' -0,2%. Non solo, ma la dinamica a inizio 2019 sara' debole: il PMI manifatturiero a gennaio cade molto sotto soglia 50, nei servizi e' poco sopra, la produzione e' stimata quasi piatta. Insomma anche se il Pil risalisse dal II trimestre, e' alta la probabilita' di una crescita annua poco sopra lo zero. E' la stima di Confindustria, nella sua Congiuntura Flash.

Le prospettive per l'Italia nel 2019, aggiunge il centro studi Confindustria, sono "deboli" tra calo di fine 2018, alta incertezza e Eurozona rallentata. "La produzione industriale italiana - si legge nella congiuntura - ha recuperato di poco a dicembre, dopo il tonfo di novembre, registrando nel quarto trimestre 2018 una flessione di -0,5%. Il calo, diffuso all'Europa (specie Germania), in Italia e' piu' marcato per i beni intermedi. Cio' ha pesato sul Pil a fine anno (-0,2%)". L'occupazione poi e' quasi ferma: "Nell'ultimo quarto 2018 il numero degli occupati in Italia e' rimasto sui livelli del terzo (+12.000 unita'), quando si era ridotto (-60.000). L'occupazione a tempo determinato ha smesso di crescere (+0,1%, dal +2,6% medio nei primi 3 trimestri). Cio' riflette soprattutto il fisiologico aumento delle trasformazioni (da determinato a indeterminato, dato il boom del primo nel 2017 e inizio 2018) e la maggiore reattivita' del lavoro temporaneo al ciclo, che e' in indebolimento". Al palo consumi e investimenti: "La fiducia delle imprese e' in calo anche a gennaio, la produzione di beni strumentali scende (-1,3% acquisito nel 4 trimestre), peggiorano le valutazioni delle imprese sulle condizioni per investire: cio' segnala prospettive fosche per gli investimenti a inizio 2019. Per i consumi quadro meno cupo: la fiducia delle famiglie recupera a gennaio parte del calo di fine 2018, la produzione di beni di consumo cresce (+1,4% acquisito nel 4 ), le vendite al dettaglio risalgono (+0,7% a novembre); male, invece, le vendite di auto e gli ordini interni per i produttori di beni di consumo". Le vendite all'estero, prosegue i Csc, "sono diminuite dello 0,4% in novembre, quelle extra-Ue del 5,6% in dicembre; la variazione nel quarto trimestre e' positiva solo grazie al rimbalzo di ottobre. L'export e' stato frenato specie dal calo verso Turchia, Russia, Cina, Giappone, Opec, Mercosur. Stagnanti le prospettive a inizio 2019, secondo gli indicatori qualitativi sugli ordini manifatturieri esteri. Pesa la frenata della produzione tedesca, che attiva la domanda di semilavorati italiani". Infine un giudizio sulla manovra: "Dopo il confronto con la Ue, peggiora il deficit 2019 di 11,5 miliardi (da 22 originari). Meno risorse per reddito di cittadinanza, "quota 100", investimenti; la spinta al Pil presunta e' ora di +0,4% (da +0,6). A gennaio il rendimento del Btp decennale e' sceso a 2,79%, da 3,41% di novembre, lo spread sul Bund a 261 punti (da 302). La Borsa e' in risalita, ma poco sopra i bassi livelli di novembre. Le indagini mostrano una stretta sul credito alle imprese nel terzo e quarto trimestre".