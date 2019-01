Pil, il dominio sarà degli Emergenti. Ecco chi trainerà il mondo fra 10 anni

Grazie alle “autostrade digitali” l’Italia tornerà a crescere come negli anni del boom economico dei Sessanta, annuncia il vicepremier Luigi Di Maio. Peccato che se n’è accorto solo lui e che la storia e le previsioni economiche dicano tutt’altro. Quanto al passato, basterebbe ricordar come negli anni del boom economico l’Italia, paese con elevati tassi di risparmio, popolazione in crescita (mentre oggi il risparmio è basso e la popolazione cala), cresceva a ritmi “cinesi” tra il 5% e il 6% annuo, cosa che nessun paese evoluto (ossia sulla “frontiera tecnologica”) è mai più riuscito a fare se non gli Stati Uniti, ma solo alla fine dell’Ottocento, ossia quando il paese venne unificato della grandi ferrovie.

Ma la tecnologia? Consente certamente di aumentare la produttività (che in Italia resta più bassa che in altri paesi), ma lo fa a tassi via via decrescenti man mano che la tecnologia stessa progredisce, salvo totali “cambi di paradigma” e le autostrade digitali non sarebbero. Gli stessi Stati Uniti di Donald Trump, che in campagna elettorale aveva promesso di tornare a far crescere il Pil del 5% all’anno, sono passati nell’ultimo anno dal +4% annuo dei primi tre mesi al +3,4% del secondo e dovrebbero aver chiuso il 2018 a +3% (con un +2,5% atteso per gli ultimi tre mesi dell’anno).

Se il passato non sembra dare scampo all’Italia, che in assenza di riforme strutturali può aspirare al più a tornare a crescere dell’1%-1,5% annuo, ben distanti da quelli del boom economico, le previsioni a lungo termine come quelle aggiornate recentemente da Standard Chartered pure non offrono motivi d’ottimismo: che quello attuale sia destinato ad essere “il secolo dell’Asia” è noto da tempo, ma col passare degli anni e nonostante le politiche neoprotezionistiche di Trump è sempre più chiaro che stiamo assistendo a un passaggio di testimone epocale.

Entro il 2030, infatti, 7 delle prime 10 economie al mondo saranno rappresentate da attuali mercati emergenti. La previsione di Standard Chartered non è nuova, visto che era già stata formulata nel 2010 in uno studio dedicato al “super ciclo”, ma se all’epoca prevedevano che la Cina sarebbe diventata la maggiore economia mondiale fin dal 2020 per toccare nel 2030 quota 73.500 miliardi di dollari di Pil nominale tenuto conto dei tassi di cambio della parità del potere d’acquisto, la stima aggiornata parla ora di un Pil di “soli” 64.200 miliardi di dollari.

Segno che forse i dazi di Trump qualche risultato lo otterranno, ma la cose non porterà particolare beneficio agli Usa, anzi: anziché risultare secondi con 38.200 miliardi di Pil nominale come gli esperti inglesi ancora 9 anni fa pensavano potesse essere, dovrebbero scivolare al terzo posto, con soli 31 mila miliardi di dollari, venendo scavalcati dall’India, che pare destinata a diventare la “nuova tigre” dell’Asia. Infatti, se nel 2010 si pensava potesse raggiungere i 30.300 miliardi di dollari di Pil entro i successivi 20 anni, ora le stime parlano di 46.300 miliardi, grazie ad un tasso di crescita media atteso pari al 7,8% entro il 2020 (dal 6% attuale) proprio grazie alle riforme strutturali varate, tra cui l’introduzione dell’Iva e di un codice di diritto fallimentare.

Alle spalle di questi tre colossi dovrebbero piazzarsi nell’ordine, nettamente distaccate, l’Indonesia con un Pil di 10.100 miliardi di dollari, la Turchia con 9.100 miliardi, il Brasile (8.600 miliardi), l’Egitto (8.200 miliardi), la Russia (7.900 miliardi), il Giappone (7.200 miliardi) e la Germania (6.900 miliardi). E l’Italia, che nel 1990 figurava ancora come quinta maggiore economia mondiale grazie a un Pil nominale di 1.100 miliardi di dollari? In realtà già nel 2010 pur avendo visto salire il Pil a 2 mila miliardi di dollari, era scivolata settima posizione e non figurava più tra le prime dieci al mondo nella previsione di Standard Chartered.

All’epoca gli esperti pensavano peraltro che almeno la Francia (con 6.400 miliardi di dollari di Pil) e la Gran Bretagna (con 5.600 miliardi) avrebbero potuto restare nella “top ten” a fine 2030, in nona e decima posizione, mentre la Germania era vista al settimo posto con 8.200 miliardi. Ma l’accelerazione della crescita dell’Asia e il progressivo rallentamento (in parallelo ad un invecchiamento della popolazione) di quella europea sembra aver fatto svanire anche quest’ultima speranza, o illusione.

Insomma: per il nostro paese non c’è, allo stato, alcun boom economico alle porte il che peraltro non significa che il paese si impoverirà in assoluto: secondo previsioni ancora a più lungo termine dell’Ocse, il Pil italiano dovrebbe salire entro il 2060 ad oltre 3.450 miliardi di dollari, una volta e mezzo quello di fine 2010. Chissà che con le “autostrade digitali” non si riesca a guadagnare qualche centinaio di miliardi di dollari all’anno in più, il problema sarà anche vedere come la ricchezza sarà distribuita, tenendo conto che essa tende ad essere correlata positivamente agli investimenti in istruzione e creatività e che l’Italia, ancora una volta, non è tra i paesi che maggiormente investono in tali ambiti.

Luca Spoldi