Pil, Istat: la crescita prosegue ma il suo ritmo rallenta

L'andamento dell'economia italiana "continua a migliorare anche se a ritmi piu' contenuti rispetto ai due mesi precedenti suggerendo il proseguimento dell'attuale ritmo di crescita". Il giudizio e' contenuto nella Nota mensile dell'Istat, secondo cui "il settore manifatturiero continua a registrare segnali positivi in termini sia di produzione sia di esportazioni". Il mercato del lavoro, osserva ancora il rapporto, rimane invece "caratterizzato dall'aumento dell'occupazione e dal ritmo, ancora debole, di riduzione della disoccupazione, condizionata dall'incremento degli inattivi che transitano tra i disoccupati". Anche la fiducia di consumatori e imprese si mantiene su livelli elevati. Per le imprese manifatturiere prosegue il miglioramento dei giudizi su ordini, produzione e attese sull'occupazione e anche il grado di utilizzo degli impianti continua ad aumentare, mentre la quota di imprese che segnalano ostacoli alla produzione e' ai livelli minimi dell'ultimo periodo.



- TORNA A CRESCERE IL MANIFATTURIERO: a ottobre il settore manifatturiero e' tornato a crescere dopo la pausa registrata a settembre (+0,5% la variazione congiunturale). Nella media del trimestre agosto-ottobre l'indice della produzione industriale e' aumentato rispetto ai tre mesi precedenti (+0,8%) supportato da incrementi in tutti i comparti ad eccezione dell'energia, risultata stazionaria. I beni strumentali e i beni intermedi mostrano gli incrementi piu' elevati (rispettivamente +1,8% e +1,4%) seguiti dai beni di consumo (+0,5%).



- SEGNALI POSITIVI DA ORDINI E FATTURATO: Nel trimestre agosto-ottobre anche gli indici del fatturato dell'industria confermano il buon andamento della produzione sia se misurati a prezzi correnti (+1,2% rispetto al trimestre precedente) sia in volume (+0,5%). L'aumento a prezzi correnti e' determinato dall'andamento positivo del fatturato interno (+0,6%) e soprattutto dei mercati esteri (+2,3%). La crescita e' diffusa tra i raggruppamenti di industrie ad eccezione della lieve diminuzione registrata nelle vendite di beni di consumo durevole (-0,2%). E segnali positivi provengono anche dagli ordinativi che hanno riportato variazioni positive sia ad ottobre (+1,7% rispetto al mese precedente) sia nel trimestre agosto-ottobre (+2,4% confrontato al trimestre precedente). Prosegue il miglioramento degli scambi con l'estero con un incremento delle esportazioni (+2,9%) che ha coinvolto sia l'area Ue (+3,0%) sia l'area extra Ue (+2,7%) e delle importazioni (+1,1%). Nei primi dieci mesi dell'anno l'avanzo commerciale ha raggiunto 37,3 miliardi (+64,6 miliardi al netto dei prodotti energetici) sostenuto dal contributo dei beni strumentali (+38,2 miliardi) e dei beni di consumo (+22,5 miliardi). A novembre, con riferimento ai mercati extra Ue, il commercio estero ha mostrato ulteriori segnali di vivacita': al netto della componente energetica le esportazioni sono aumentate in misura piu' marcata rispetto alle importazioni (rispettivamente +7,1% e +1,5%).



- CRESCITA CONTENUTA PER LE COSTRUZIONI: Il settore delle costruzioni continua a mantenersi su tassi di crescita contenuti. Ad ottobre, l'indice destagionalizzato della produzione ha segnato un aumento congiunturale dello 0,4%, recuperando il calo di settembre; nella media del trimestre agosto-ottobre l'indice risulta in crescita (+1,2%).



- POSITIVO IL MERCATO DEL LAVORO MA DISOCCUPAZIONE RESTA ALTA: La situazione sul mercato del lavoro si mantiene positiva. Nel terzo trimestre il tasso di occupazione e' aumentato (+0,2 punti rispetto al trimestre precedente) e a ottobre il livello si e' mantenuto in linea con quello del mese precedente (58,1%). Il miglioramento del tasso di occupazione segue l'evoluzione di quello dell'area euro mantenendo ancora il differenziale che si era ampliato durante i primi mesi del 2013. Permangono al contrario le difficolta' a raggiungere un tasso di disoccupazione in linea con i livelli pre-crisi, nonostante la significativa riduzione a meta' del 2015. A ottobre 2017 il tasso di disoccupazione italiano e' ancora 4,3 punti percentuali superiore al livello di agosto 2008, una distanza superiore sia a quella dell'area euro (+1,2 punti percentuali) sia a quella della Francia (+1,9 punti percentuali).



- SEMPRE MENO INATTIVI: la peculiarita' dell'andamento della disoccupazione italiana rispetto ai principali paesi europei e' fortemente legata alla evoluzione della componente degli inattivi. Nel terzo trimestre 2017, in Italia, la quota di inattivi sul totale della popolazione e' di 2,7 punti percentuali sotto quella registrata in Q3 2008, mentre per l'area euro e per la Francia la riduzione nello stesso periodo e' stata piu' contenuta (rispettivamente -1,6 e -1,5 punti percentuali nel secondo trimestre 2017). Nel 2017 l'ingresso nel mercato del lavoro di persone precedentemente inattive e' significativo: nei primi due trimestri del 2017, la quota italiana di inattivi passati tra i disoccupati e' stata in media del 6,0%, decisamente superiore sia al valore registrato in Francia (3,6%) sia alla media italiana nel 2010 (3,7%).