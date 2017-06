Pil, la crescita del primo trimestre batte le stime: +1,2%. Top dal 2010

Un dato che non si vedeva dal 2010. L'Istat rivede al rialzo la crescita del Pil del primo trimestre. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell'1,2% nei confronti del primo trimestre del 2016. La stima preliminare diffusa il 16 maggio scorso aveva rilevato un aumento congiunturale dello 0,2% e un aumento tendenziale dello 0,8%. La variazione tendenziale, sottolinea l'Istat, è la più alta dal quarto trimestre del 2010. Il primo trimestre del 2017 ha avuto due giornate lavorative in più sia rispetto al trimestre precedente, sia rispetto al primo trimestre del 2016.

La variazione acquisita per il 2017 è già pari a 0,9%, precisa l'istituto. In termini congiunturali, le importazioni di beni e servizi sono aumentate dell'1,6%, il totale delle risorse (Pil e importazioni di beni e servizi) dello 0,7%. Dal lato della domanda, le esportazioni hanno registrato una crescita dello 0,7% e i consumi finali nazionali dello 0,5%, mentre gli investimenti fissi lordi sono diminuiti dello 0,8%. Nell'ambito dei consumi finali, sia la spesa delle famiglie residenti e delle Isp, sia quella della PA sono aumentate dello 0,5%.

La contrazione degli investimenti è stata determinata da flessioni della spesa per macchine, attrezzature e altri prodotti (-2,2%) e dei mezzi di trasporto (-0,8%) mentre degli investimenti in costruzioni sono cresciuti dello 0,6%. La spesa delle famiglie sul territorio nazionale ha registrato un aumento dello 0,5%: in particolare gli acquisti di beni durevoli sono aumentati dell'1,8%, quelli di beni semidurevoli dell'1,4% e gli acquisti di servizi dello 0,4%, mentre sono rimasti invariati gli acquisti di beni non durevoli.

Nel confronto con il trimestre dello scorso anno, gli investimenti fissi lordi hanno segnato nel complesso una crescita del 2,3%. In particolare si registrano aumenti per gli investimenti in mezzi di trasporto (35,3%) e per quelli in costruzioni (1,6%) e una flessione della spesa in macchinari e altri prodotti dell'1,1%. La spesa delle famiglie sul territorio nazionale ha registrato un aumento dell'1,2%: gli acquisti di beni durevoli sono aumentati del 5,7%, quelli di beni semidurevoli dell'1,4% e gli acquisti di servizi dell'1,2%, mentre sono rimasti invariati gli acquisti di beni non durevoli.