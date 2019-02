Pil,Moody's: l'Italia crescerà di meno.Stima giù allo 0,5%."Rischio elezioni"

Anche Moody's rivede al ribasso dopo Banca d'Italia, Fmi ed Ue le stime di crescita sull'Italia, un Paese su cui secondo l'agenzia di rating americana pende anche il "rischio di elezioni anticipate".

"Vediamo un significativo rischio di elezioni anticipate probabilmente dopo le elezioni europee. Difficile dire quale sara' il governo", ha affermato infatti, in occasione della Credit Trends Conference di Moody's a Milano, l'analista sull'Italia dell'agenzia, Kathrin Muehlbronner. "La situazione e' poco chiara e il rischio politico è difficile da 'prezzare'. Potrebbe esserci necessità di una nuova coalizione con una ulteriore incertezza politica", ha aggiunto.

Moody's prevede di abbassare le proprie stime di crescita, "sicuramente sotto l'1%, probabilmente a un valore tra 0 e +0,5% nel 2019", perche' "le misure di riforma sono state rimandate, anche tutta l'europa sta rallentando, questo non e' positivo".

La precedente stima dell'agenzia, di novembre scorso, parlava di una crescita dell'1,3% nel 2019. Questo, almeno per il momento, non dovrebbe incidere sul rating sovrano dell'Italia: "Abbiamo un outlook stabile, copre 12-18 mesi, ci dovrebbero essere performance molto diverse da quelle attese per cambiare ancora l'outlook e non vediamo cambiamenti. Non tendiamo a focalizzarci su un trimestre o due, ma su un periodo piu' lungo, abbiamo considerato che la crescita sara' debole per un paio di anni", sotto l'1%, ha detto Muehlbronner.

La valutazione era stata abbassata a 'Baa3' a ottobre 2018, con outlook stabile, "cosa che riflette il basso rischio di una crisi di liquidità". La prossima revisione del rating dell'Italia e' attesa per marzo. Per quanto riguarda invece il deficit, "i target fiscali fissati dall'Italia non sono un game changer per noi. Le prospettive di crescita ora sono più deboli. Noi attendiamo un deficit al 2,5% per quest'anno e il prossimo", ha detto, ribadendo che "non è atteso un significativo ribasso".