Pillarstone Italy supporta il rilancio di Rainbow MagicLand. Zucchi nuovo ceo

Guido Zucchi è il nuovo amministratore delegato di Rainbow MagicLand, il parco divertimenti più grande di Roma con sede a Valmontone, e Pillarstone Italy diventa l’unico azionista della società di gestione della struttura. Il perfezionamento dell’operazione finanziaria, annunciato oggi, consentirà un investimento di 40 milioni di euro che consentirà il rilancio delle attività e del business della struttura. L’operazione è stata condotta a termine da DLA Piper per Pillarstone; Molinari e Associati per le banche; Mendolia&Partners per la società. Pillarstone Italy è la piattaforma fondata nel 2015 da KKR per supportare le banche italiane nella gestione delle proprie esposizioni verso asset non core e underperforming attraverso il miglioramento della performance e del valore dei business sottostanti delle esposizioni. In poche parole, la piattaforma offre liquidità a lungo termine e competenze operative alle aziende italiane con cui collabora per consentirne il riequilibrio finanziario e permettere loro di tornare a crescere e creare valore e occupazione, a beneficio di tutti gli stakeholder, fornitori, dipendenti e comunità locali; nonché le banche, per le quali il recupero di valore generato da Pillarstone a livello di asset sottostanti di credito, rappresenta un importante strumento per la gestione attiva degli asset distressed.

Prima importante decisione del nuovo azionista è la designazione di Guido Zucchi come nuovo ceo di Rainbow MagicLand spa. Zucchi ha un’esperienza di oltre 10 anni nel settore parchi divertimento, maturata nel colosso mondiale Parques Reunidos dove ha ricoperto la posizione di direttore della divisione parchi divertimenti d'Europa (9 parchi) e ultimamente di direttore generale di un importante parco tematico, ispirato a Hollywood, inaugurato a Dubai negli Emirati a dicembre 2016.

Soddisfatto Zucchi (nella foto) per questo importante progetto: “Rainbow MagicLand è il più grande parco divertimenti del Centro Sud Italia, che offre un numero di attrazioni, giochi e spettacoli ineguagliabile. Il piano industriale sviluppato da Pillarstone Italy, di cui seguiranno a breve tutti i dettagli, permetterà un ulteriore rinnovo ed ampliamento dell’offerta e dei contenuti e convertirà il parco, già dalla prossima stagione 2019, in una destinazione imperdibile per grandi e piccini”.

Anche Gaudenzio Bonaldo Gregori, country manager di Pillarstone Italy, esprime il massimo consenso: “In meno di tre anni abbiamo fatto grandi progressi nello sviluppare la piattaforma fino alle dimensioni attuali: proponiamo soluzioni specialistiche per supportare i piani di turnaround delle aziende a vantaggio di tutti gli stakeholder coinvolti. Investiamo capitale a lungo termine e le nostre competenze gestionali in imprese dal grande potenziale di crescita in temporanea difficoltà finanziaria, aiutandole a stabilizzarsi e tornare a crescere. Rainbow MagicLand è una realtà unica in Italia, dall’enorme potenziale che pensiamo di poter liberare grazie alle nostre competenze industriali nel settore, all’iniezione di nuovo capitale e alla collaborazione con un manager esperto come Guido Zucchi. Ringraziamo gli azionisti e i creditori per aver colto le opportunità di sviluppo offerte dalla piattaforma di Pillarstone e aver collaborato al perfezionamento di questa complessa operazione”.

Il perfezionamento dell’operazione che permetterà il rilancio del Parco e l’ingresso di Pillarstone Italy, fa seguito alla sigla di un complesso accordo di ristrutturazione del debito con Rainbow Magicland, gestore della struttura dei divertimenti, gli azionisti e le banche, e prevede una ricapitalizzazione e una significativa conversione di debito in capitale. Tale piano industriale prevede investimenti sostanziali da realizzarsi in più fasi, nel corso dei prossimi quattro anni, che permetteranno un importante incremento dell’offerta e un potenziamento di prodotto. I dettagli dei singoli interventi saranno presto resi noti.