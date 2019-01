Piquadro fatturato di 107,3 milioni di euro nei primi nove mesi

Nei primi nove mesi dell'esercizio 2018-2019, chiusi a fine dicembre, Piquadro ha registrato un fatturato di 107,3 milioni di euro, in crescita del 50,5% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.

L'aumento dei ricavi dell'azienda quotata a Piazza Affari e attiva nella produzione e distribuzione di articoli di pelletteria è stato determinato dall'introduzione nel perimetro di consolidamento, a partire dallo scorso giugno della Maison Lancel, dall'aumento del 2,5% delle vendite a marchio Piquadro e dall'incremento del 13,8% delle vendite a marchio The Bridge. Sul mercato italiano il gruppo ha segnato nei nove mesi un fatturato di 57,9 milioni, in incremento del 7,5%. Le vendite in Europa sono stati di 46,1 milioni (+199%) e nel resto del mondo di 3,2 milioni (+62%).