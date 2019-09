Piquadro: nuovo look per lo store torinese

Piquadro riapre uno dei suoi più importanti punti vendita, la boutique di Via Roma 330 a Torino, ristrutturata per interpretare con un concept completamente nuovo l’anima tech-design del marchio di accessori per il business e il viaggio.

Il nuovo store concept del flagship, ideato da Storage Milano ha l’obiettivo di riflettere, nell’involucro che ospita i prodotti Piquadro, i valori distintivi che ispirano il marchio: il design, la funzionalità e l’innovazione tecnologica da un lato e l’artigianalità italiana, la qualità dei pellami pregiati e la cura per i dettagli dall’altro. Il risultato è un’atmosfera lifestyle all’interno di un ambiente pulito e dai toni caldi ed emozionali. Lo studio di geometrie lineari, sottolineate dalla luce, permette di sviluppare una quinta scenica forte pur mantenendo un’esposizione immediatamente leggibile e ordinata. I materiali utilizzati non sono solo contemporanei e ricercati, ma anche basici, autentici ed essenziali. Il legno di noce canaletto cannettato e liscio, contrapposto all’alluminio satinato a mano e anodizzato, crea degli scenari differenti e in contrasto che esprimono un forte carattere ma che allo stesso tempo dialogano armonicamente tra di loro. Il valore aggiunto è nei processi di lavorazione artigianale a cui sono state sottoposte le finiture utilizzate, andando anche qui a far coincidere la filosofia del brand con quella dell’involucro che va ad ospitarlo.

All’interno della rinnovata boutique con tre grandi vetrine sotto gli eleganti portici del centro di Torino sarà possibile scoprire tutte le novità Piquadro per l’autunno inverno 19/20, inclusa la linea Coleos in dotazione ad AC Milan e la linea Urban in dotazione al team di Formula 1 Aston Martin Red Bull Racing, il cui pilota Max Verstappen è il volto d’eccezione della campagna pubblicitaria Piquadro attualmente on air.

Nella boutique Piquadro di Via Roma sarà inoltre disponibile il servizio di personalizzazione al laser.