Piquadro, utile netto consolidato 38,23 milioni

· Fatturato consolidato: 66,59 milioni di Euro (+42,3% rispetto al primo semestre

2017/18);

· Fatturato a perimetro omogeneo: 50,1 milioni di Euro (+7,1% rispetto al primo semestre

2017/18);

· EBITDA: (0,26) milioni di Euro;

· EBITDA adjusted: 6,66 milioni di Euro (+14,0% rispetto al primo semestre 2017/18);

· EBIT: (2,20) milioni di Euro;

· EBIT adjusted: 4,79 milioni di Euro (+8,9% rispetto al primo semestre 2017/18);

· Utile Netto Consolidato: 38,23 milioni di Euro;

· Utile Netto adjusted: 3,43 milioni di Euro (+23,2% rispetto al primo semestre 2017/18)

· Posizione Finanziaria Netta : positiva e pari a 24,8 milioni di Euro principalmente per

effetto dell’acquisizione del Gruppo Lancel (negativa e pari 13,6 milioni di Euro al 30

settembre 2017).





Il Consiglio di Amministrazione di Piquadro S.p.A., società attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 settembre 2018. Il fatturato consolidato registrato dal Gruppo Piquadro nel primo semestre chiuso al 30 settembre 2018 è pari a 66,59 milioni di Euro, in crescita del 42,3% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 46,81 milioni di Euro. L’aumento dei ricavi è stato determinato dall’introduzione nel perimetro di consolidamento, a partire dal mese di giugno 2018, della Maison Lancel, che ha registrato ricavi per 16,5 milioni di Euro, dall’aumento del 4,0% delle vendite a marchio Piquadro e dall’incremento del 17,2% delle vendite a marchio The Bridge. Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi registrati nei primi sei mesi risultano in crescita del 4,0% rispetto all’analogo periodo chiuso al 30 settembre 2017; tale incremento è stato determinato principalmente dalla crescita delle vendite nel canale wholesale che è risultata pari a circa il 6,2% e che rappresenta il 62,7% delle vendite a marchio Piquadro. Con riferimento al marchio The Bridge, i ricavi registrati nei primi sei mesi dell’esercizio risultano in crescita del 17,2% rispetto all’analogo periodo chiuso al 30 settembre 2017; tale incremento è stato determinato sia dalla crescita del 16,8% del canale wholesale, che rappresenta il 71,1% delle vendite a marchio The Bridge, sia dall’aumento del 18,3% delle vendite del canale DOS (incluso il sito e-commerce della The Bridge), che rappresentano il 28,9% delle vendite a marchio The Bridge. I ricavi delle vendite realizzati dalla Maison Lancel nel periodo giugno - settembre sono stati pari a 16,5 milioni di Euro (contributo alla crescita pari a circa il 35,0%), di cui l’81,1% realizzato nel canale DOS nel quale la Maison Lancel opera con 56 negozi in Francia, 2 in Italia e 1 in Spagna, Russia e Cina. Dal punto di vista geografico, i ricavi del Gruppo Piquadro al 30 settembre 2018 evidenziano un incremento del 6,3% sul mercato italiano, che assorbe il 58,0% del fatturato totale del Gruppo (77,7% delle vendite consolidate al 30 settembre 2017), trainato sia dalla crescita di Piquadro e di The Bridge che dall’introduzione della Maison Lancel (contributo alla crescita pari a circa il 2,6%). Nel mercato europeo, il Gruppo ha registrato un fatturato di 25,7 milioni di Euro, pari al 38,6% delle vendite consolidate (19,1% delle vendite consolidate al 30 settembre 2017), in incremento del 187,0% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2017/2018. Tale crescita è stata determinata sia dall’introduzione nel perimetro di consolidamento, a partire dal mese di giugno, della Maison Lancel (contributo pari a circa il 161%) sia dalla crescita di entrambi i brand Piquadro e The Bridge, in particolare nei mercati della Germania, del Benelux, dell’Austria e della Svizzera. Nell’area geografica extra europea (denominata “Resto del mondo”), il fatturato è aumentato del 51% rispetto all’omologo periodo dell’esercizio 2017/2018 principalmente per l’introduzione della Maison Lancel. In termini di profittabilità, il Gruppo Piquadro ha registrato nel semestre chiuso al 30 settembre 2018 un EBITDA di circa (0,26) milioni di Euro, rispetto ai 5,8 milioni di Euro realizzati nel primo semestre dell’esercizio 2017/2018. L’EBITDA include i risultati realizzati dalla Maison Lancel da Giugno a Settembre 2018, negativi per 5,5 milioni di Euro e gli oneri di acquisizione della Maison Lancel sostenuti dal Gruppo Piquadro pari a 1,42 milioni di Euro. L’EBITDA adjusted, definito come somma dei risultati conseguiti dai marchi Piquadro e The Bridge ed escluso costi e ricavi non ricorrenti , risulta pari a 6,66 milioni di Euro ed in crescita del 14,0% rispetto al primo semestre 2017/18. L’EBITDA del marchio Piquadro nel semestre chiuso al 30 settembre 2018 è pari a 5,52 milioni di Euro ed in crescita del 11,3%, mentre l’EBITDA del marchio The Bridge nel semestre chiuso al 30 settembre 2018 è pari a 1,14 milioni di Euro ed in crescita del 29,6%. 儀 L’EBIT di Gruppo si è attestato a (2,20) milioni di Euro ed include i risultati realizzati dalla Maison Lancel da Giugno a Settembre 2018, negativi per (5,57) milioni di Euro e gli oneri di acquisizione sostenuti dal Gruppo Piquadro pari a 1,42 milioni di Euro. L’EBIT adjusted, definito come somma dei risultati conseguiti dai marchi Piquadro e The Bridge ed escluso costi e ricavi non ricorrenti, risulta pari a 4,79 milioni di Euro ed in crescita del 8,9% rispetto al primo semestre 2017/18. L’EBIT del marchio Piquadro nel semestre chiuso al 30 settembre 2018 è pari a 3,93 milioni di Euro ed in crescita del 4,2%, l’EBIT del marchio The Bridge nel semestre chiuso al 30 settembre 2018 è pari a 0,86 milioni di Euro ed in crescita del 37,0%. La Posizione finanziaria netta risulta positiva, pari a circa 24,8 milioni di Euro, e in miglioramento di 38,5 milioni di Euro rispetto alla posizione finanziaria netta negativa di 13,6 milioni di euro registrata al 30 settembre 2017 e in miglioramento di 28,5 milioni di Euro rispetto alla posizione finanziaria netta negativa di 3,7 milioni di Euro registrata al 31 marzo 2018. La Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2018, comparata con quella al 30 settembre 2017, migliora principalmente per il consolidamento della Maison Lancel, ed in particolare modo per la liquidità ricevuta all’atto dell’acquisizione della Maison Lancel pari a 43,9 milioni di Euro, comprensiva del contributo di 35 milioni di Euro versato in Lancel dal Gruppo Richemont a copertura delle eventuali future perdite del Gruppo Lancel. La variazione della Posizione Finanziaria Netta risulta inoltre influenzata dal pagamento di 3 milioni di dividendi, da 2,5 milioni di Euro di investimenti realizzati dal Gruppo, da 7,7 milioni di Euro di free cash flow di periodo, da 3,7 milioni di Euro di incremento del capitale di funzionamento, oltre che da 3,8 milioni di Euro afferenti alla valorizzazione dell’earn-out previsto contrattualmente a favore del Gruppo Richemont. L’Utile Netto di Gruppo registrato al 30 settembre 2018 è risultato pari a 38,23 milioni di Euro ed in miglioramento di 35,4 milioni di Euro rispetto all’omologo periodo dell’anno precedente (pari a 2,78 milioni di Euro) ed include i risultati realizzati dalla Maison Lancel da Giugno a Settembre 2018, negativi per 6,0 milioni di Euro, gli oneri di acquisizione sostenuti dal Gruppo Piquadro pari a 1,42 milioni di Euro e 42,2 milioni di Euro di provento non ricorrente associato all’acquisizione della Maison Lancel. L’Utile Netto adjusted, definito come somma dei risultati conseguiti dai marchi Piquadro e The Bridge ed escluso costi e ricavi non ricorrenti, risulta pari a 3,43 milioni di Euro ed in crescita del 23,2% rispetto al’omologo dato registrato nel primo semestre 2017/18. «Il primo semestre di consolidamento della maison Lancel nel Gruppo Piquadro si chiude in positivo sotto ogni aspetto - commenta Marco Palmieri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Piquadro. «Al di là dell’incremento a doppia cifra del fatturato dovuto al contributo alle vendite del marchio Lancel, abbiamo la netta sensazione che la strategia di gruppo avviata con l’acquisizione di The Bridge abbia portato i benefici attesi. Il marchio Piquadro continua il suo percorso di crescita costante con buoni indici di redditività mentre il marchio The Bridge, a distanza di due soli anni dall’acquisizione, rivela – attraverso incrementi a doppia cifra del fatturato e ottimi indici di redditività - le potenzialità da noi individuate nel rilancio e dimostra che l’integrazione è avvenuta in maniera fluida e veloce. Lavoriamo adesso all’integrazione di Lancel con grande fiducia ed entusiasmo consapevoli di aver intrapreso un processo di espansione che fa leva su comprovate sinergie». Outlook 2018/2019 I risultati raggiunti nel primo semestre confortano il Management di Piquadro nel percorso di crescita ed internazionalizzazione del Gruppo. Il Management quindi prevede che l’esercizio 2018/2019 possa, con l’acquisizione ed il consolidamento della Maison Lancel, raggiungere i 150 milioni di Euro di fatturato e continuare nel percorso di crescita già verificatosi nel corso del primo semestre 2018/2019. In termini di profittabilità il Management prevede, al netto degli effetti del consolidamento della Maison Lancel, di continuare a poter registrare margini industriali in aumento in costanza di un rapporto Euro-Dollaro allineato al primo semestre dell’esercizio. Relativamente alla Maison Lancel il Management ritiene, a livello di profittabilità operativa ed escludendo gli effetti non ricorrenti, di non discostarsi significativamente dalle valutazioni effettuate in sede di acquisizione. In tale contesto il Management continuerà a monitorerà le marginalità operative, il rispetto dei piani di sviluppo dei singoli brand ed i costi con lo scopo di incrementare gli impegni in Marketing e Ricerca e Sviluppo al fine di accrescere la visibilità dei marchi. Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Piquadro S.p.A., Roberto Trotta, dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. **************** Si rende noto che la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 settembre 2018 del Gruppo Piquadro approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione sarà depositata e resa disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.piquadro.com, nella Sezione Investor Relations e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di Spafid Connect S.p.A., accessibile all’indirizzo www.emarketstorage.com nei termini di legge. Dati economico-finanziari di sintesi e definizione degli indicatori alternativi di performance (Iap) Il Gruppo Piquadro utilizza gli Indicatori alternativi di performance (Iap) al fine di trasmettere in modo più efficace le informazioni sull’andamento della redditività dei business in cui opera, nonché sulla propria situazione patrimoniale e finanziaria. In accordo con gli orientamenti pubblicati il 5 ottobre 2015 dall’European securities and markets (Esma/2015/1415) e in coerenza con quanto previsto dalla comunicazione Consob 92543 del 3 dicembre 2015, sono di seguito esplicitati il contenuto e il criterio di determinazione degli Iap utilizzati nel presente bilancio. · Il Fatturato a perimetro omogeneo è definito come il Fatturato afferente alle business units relative ai marchi Piquadro e The Bridge. · L’EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, o Margine Operativo Lordo) è un indicatore economico non definito nei Principi Contabili Internazionali. L’EBITDA è una misura utilizzata dal Management per monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo. Il Management ritiene che l’EBITDA sia un importante parametro per la misurazione della performance del Gruppo, in quanto non è influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall’ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle politiche di ammortamento. L’EBITDA è definito come l’Utile d’esercizio al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito dell’esercizio. · L’EBITDA adjusted è definito come l’EBITDA afferente alle business units relative ai marchi Piquadro e The Bridge ed esclude costi e ricavi non ricorrenti. · L’EBIT – Earning Before Interest and Taxes è l’Utile d’esercizio al lordo degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito. · L’EBIT adjusted è definito come l’EBIT afferente alle business units relative ai marchi Piquadro e The Bridge ed esclude costi e ricavi non ricorrenti. · L’Utile netto adjusted è definito come l’Utile netto afferente alle business units relative ai marchi Piquadro e The Bridge ed esclude costi e ricavi non ricorrenti. · La Posizione Finanziaria Netta (“PFN”) utilizzata come indicatore finanziario dell’indebitamento, viene rappresentata come sommatoria delle seguenti componenti positive e negative della situazione patrimoniale finanziaria, così come previsto dalla Comunicazione CONSOB n. 6064293 del 28 luglio 2006. Componenti positive: cassa e disponibilità liquide, titoli di pronto smobilizzo dell’attivo circolante, crediti finanziari a breve termine. Componenti negative: debiti verso banche, debiti verso altri finanziatori, Società di leasing e di factoring.