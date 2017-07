Per promuovere il made in Italy nel mondo Pirelli a fianco degli ambasciatori

Pirelli, uno degli emblemi dell’eccellenza industriale italiana, farà viaggiare il Tricolore nel mondo. Pirelli Color Edition, il pneumatico dalla spalla colorata recentemente lanciato dal gruppo della Bicocca, sarà infatti prodotto in edizione speciale con i colori della bandiera italiana per essere montato sulle vetture di rappresentanza delle Ambasciate italiane in Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera, Giappone, Cina, Russia, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. La prima Maserati Quattroporte gommata con pneumatici P Zero dalla spalla verde, bianca e rossa è stata mostrata oggi da Marco Tronchetti Provera, Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, al Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Angelino Alfano, nell’ambito della sessione conclusiva dei quattro giorni di lavori della XII Conferenza degli Ambasciatori, ospitata in Pirelli HangarBicocca, lo spazio per l’arte contemporanea di Pirelli. La tappa milanese della Conferenza, che aveva avuto inizio la mattina in Assolombarda alla presenza del Presidente Carlo Bonomi e del vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, è stata quindi l’occasione per consegnare simbolicamente il primo set di pneumatici Pirelli Tricolore al corpo diplomatico italiano.

Pirelli a fianco degli ambasciatori per promuovere il made in Italy nel mondo. Le parole del ministro Alfano

Nella cornice di Pirelli HangarBicocca i rappresentanti delle sedi diplomatiche italiane si sono confrontati con un gruppo selezionato di imprenditori del nostro Paese sui temi della promozione del Made in Italy. “La domanda di servizi da parte delle imprese per internazionalizzarsi – ha dichiarato in tale occasione il ministro Alfano - è crescente ed è per questo che la diplomazia economica è una priorità strategica del mio mandato alla Farnesina. L’impegno è concreto: abbiamo lanciato il percorso “La Farnesina incontra le imprese” che mi ha portato finora in varie città italiane da nord a sud: siamo impegnati nel Piano straordinario per il Made in Italy, con oltre 300 milioni di euro per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e abbiamo creato un articolato programma di promozione integrata del nostro Paese – dalla lingua al design, dalla tecnologia all’arte, dalla cucina all’archeologia – per valorizzare e per difendere il “marchio Italia” nel mondo, che abbiamo chiamato “Vivere all’Italiana”. I risultati sono evidenti: l’export ha raggiunto valori record e il sostegno della rete diplomatico-consolare alle nostre aziende vale l’1% del PIL”.

Pirelli a fianco degli ambasciatori per promuovere il made in Italy nel mondo. Le parole di Marco Tronchetti Provera, Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di Pirelli

“La vocazione all’internazionalizzazione che contraddistingue Pirelli fin dalla sua nascita, l’ha portata a essere oggi un’azienda globale che rappresenta il nostro Paese in tutto il mondo attraverso la sua presenza industriale, i suoi prodotti e la notorietà del suo marchio – ha dichiarato Marco Tronchetti Provera, Amministratore Delegato e Vice Presidente Esecutivo di Pirelli. “Un percorso di sviluppo che ha sempre visto la partecipazione delle sedi diplomatiche del nostro Paese, il cui impegno nell’internazionalizzazione delle nostre imprese è costante e determinante. Sono quindi estremamente onorato di poter ospitare oggi il ministro Alfano e i nostri Ambasciatori e, come Pirelli, di poter contribuire insieme a loro, attraverso i nostri colori, a valorizzare ancora una volta la creatività dell’imprenditoria italiana nel mondo”. Presentata all’ultimo Salone dell’Automobile di Ginevra, l’Edizione colorata dei pneumatici Pirelli rappresenta l’ultima frontiera della strategia “perfect fit” perseguita dalla P lunga per rispondere al meglio alle crescenti esigenze di personalizzazione tanto delle Case auto quanto degli automobilisti.