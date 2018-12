Pirelli: acquista e annulla bond 2023 per ulteriori 26,4 milioni di euro

Pirelli & C. SpA rende noto di aver acquistato in data odierna - e contestualmente annullato - ulteriori obbligazioni per un valore nominale complessivo di 26,4 milioni di euro.

Con riferimento all’annunciato programma di riacquisto parziale del prestito obbligazionario denominato "Pirelli & C. S.p.A. €600,000,000 1.375 per cent. GuaranteedNotes due 25 January 2023" (ISIN: XS1757843146) fino a massimi nominali 50 milioni di euro, Pirelli & C. SpA rende noto di aver acquistato in data odierna - e contestualmente annullato –ulteriori obbligazioni per un valore nominale complessivo di 26,4 milioni di euro.

Le obbligazioni sono state acquistate da Goldman Sachs International, su mandato di Pirelli, nel periodo 16 novembre 2018 – 6 dicembre 2018 a un prezzo medio di circa 96,015% per obbligazione.

Dall’avvio del programma di riacquisto parziale, sono stati pertanto riacquistati bond per un valore nominale di 44 milioni di euro, considerati anche i 17,6 milioni di euro già comunicati al mercato. Conseguentemente, il valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione alla data della presente comunicazione è pari a 556 milioni di euro.

Il programma di acquisto parziale delle obbligazioni - come già reso noto al mercato – si concluderà il prossimo 14 dicembre, fatta salva la chiusura anticipata in caso di raggiungimentodell’importo massimo previsto.