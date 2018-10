Pirelli avvia riacquisto parziale bond al 2023 per massimo 50 mln euro

Facendo seguito a quanto già annunciato al mercato, Pirelli & C. S.p.A. rende noto di aver conferito mandato a Goldman Sachs International per procedere al riacquisto parziale, per un importo nominale massimo di 50 milioni di euro a contropartita diretta sul mercato, del prestito obbligazionario denominato "Pirelli & C. S.p.A. €600,000,000 1.375 per cent. Guaranteed Notes due 25 January 2023" (ISIN: XS1757843146) emesso da Pirelli & C. Spa e quotato alla Borsa del Lussemburgo.

Il programma di riacquisto terminerà il 14 dicembre 2018 fatta salva la chiusura anticipata in caso di raggiungimento dell’importo massimo previsto. Il prezzo massimo a cui avverranno gli acquisti cambierà in funzione delle variazioni quotidiane del titolo. Il riacquisto si svolge nell’ambito dell’usuale gestione pro-attiva del profilo finanziario della società ed è finalizzato all’annullamento dei titoli acquistati. La società fornirà aggiornamenti periodici sull’andamento del riacquisto delle obbligazioni.