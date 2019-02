Pirelli centra i target operativi, ebit 2018 +9%

Pirelli raggiunge tutti i target operativi 2018 con ricavi pari 5,2 miliardi di euro (+3,7% la crescita organica), ebit adjusted a 955 milioni di euro (+9%) con un margine ebit adjusted in crescita al 18,4%. Il gruppo ha registrato un rafforzamento in tutte le aree geografiche sul segmento High Value, che oggi rappresenta il 63,7% dei ricavi complessivi. I volumi High Value hanno registrato una crescita dell'11% con un miglioramento delle quote di mercato sul Car New Premium.

L'accelerazione del programma di efficienze a partire dal terzo trimestre (70 milioni di euro nell'intero 2018, 1,3% dei ricavi) ha piu' che compensato l'inflazione dei costi (-48 milioni), precisa una nota, e "la rapida implementazione di azioni di recupero sui costi (circa 50 milioni di euro) ha risposto al peggioramento dei trend di mercato sullo Standard nei paesi emergenti, in particolare in Sud America".