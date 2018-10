Pirelli compra il 49% della fabbrica cinese in jv con Hixih

Pirelli ha sottoscritto il closing per l'acquisto di una partecipazione del 49% della Joint Venture che detiene, attraverso la societa' Jining Shenzhou Tyre Co., un nuovo stabilimento di produzione di pneumatici Consumer in Cina. Come preannunciato, l'investimento di Pirelli per la partecipazione del 49% nella Joint Venture e' pari a circa 65 milioni di euro.

Pirelli avra' inoltre il diritto, da esercitare nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2025, di incrementare tale partecipazione fino al 70%. L'operazione - conferma la societa' in una nota - non modifica i target previsti nel piano industriale 2017-2020. Il nuovo stabilimento, che sara' gestito dal management Pirelli, fornira' la necessaria flessibilita' produttiva nel segmento High Value, tenuto conto dell'evoluzione del mercato cinese, degli sviluppi attesi nel segmento dell'auto elettrica e della quota crescente di omologazioni ottenute nel segmento del primo equipaggiamento in Cina, Giappone e Corea.

Il titolo del gruppo degli pneumatici recupera dopo gli scossoni registrati nei giorni scorsi insieme al mercato italiano. I titoli guadagnano lo 0,7% e si portano a 6,6 euro. Gli analisti di Equita raccomandano di acquistare le azioni di Pirelli ('Buy'), per le quali stimano un target di prezzo a 8,5 euro.

'Dai dati di mercato pubblicati da Pirelli risulta che il segmento dei pneumatici a piu' elevato valore ha continuato la forte crescita sia in Europa, sia in Nord America', hanno sottolineato gli esperti della sim. Il segmento ha invece registrato una performance piu' debole in America Latina, ma per gli analisti tale performance potrebbe essere compensata da quella in Europa e America.