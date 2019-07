Pirelli, Francesca Martucci premiata da Global Compact Italia

Francesca Martucci, Sustainability Specialist di Pirelli, si è aggiudicata il riconoscimento di SDG Pioneer Italy 2019 da parte del Global Compact Network Italia, attribuito dall'organismo delle Nazioni Unite ai giovani professionisti che si sono distinti per impegno nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

Tra i progetti presi in esame per l'assegnazione del riconoscimento, quelli legati alla sostenibilità della catena di fornitura della gomma naturale di Pirelli, promossa e illustrata anche attraverso la recente realizzazione della piattaforma digitale Being Fast Takes Time.

Martucci, classe 1988, è la prima Pioniera italiana per gli SDGs e come vincitrice del round nazionale,parteciperà alla competizione globale per il titolo di UN Global Compact SDG Pioneer 2019.