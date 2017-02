Pirelli in manovra per tornare in Borsa nel 2018. Rumors

Pirelli in manovra per sistemare i tasselli in vista del ritorno in Borsa fissato per la metà del 2018. Rifinanziamento di Pirelli Industrial, società nella quale sono stati conferiti gli asset relativi alle gomme per camion e mezzi pesanti di cui Aeolus, controllata da ChemChina, ha il 10%. Rifinanziamento di una quota di debito di Pirelli&C e prossime mosse sullo sbarco in Borsa. Da qualche settimana, secondo le indiscrezioni, il Cfo Francesco Tanzi ha allacciato interlocuzioni bilaterali con le grandi banche di relazioni italiane ed estere per mettere a punto questi tre passaggi-chiave della strategia della Bicocca.

Finora, i colloqui avrebbero portato all'individuazione degli istituti che si faranno carico di rimodulare l'esposizione di Industrial, di cui Pirelli detiene il 90%. La scelta sarebbe caduta su quattro istituzioni internazionali: Jp Morgan, Hsbc, Deutsche Bank, Bofa Merrill Lynch. Il debito di Industrial si aggira sui 600 milioni dei quali 330 circa conferiti da Aeolus assieme agli asset trasferiti nella società che porterà in Oriente gli stabilimenti.

L'integrazione tra Industrial e Aeolus verrà completata dopo l'estate. La lunga fila indiana di banchieri presso il quartier generale della Bicocca per conquistare spazi ora si dovrebbe concentrare sul rifinanziamento di parte dei circa 5 miliardi di debito contratto in occasione dell'acquisizione e del prossimo ritorno sul mercato.

Attualmente la Bicocca è controllata al 65% da Cnrc (ChemChina), al 22,4% da Camfin - dove sono presenti Tronchetti e i suoi alleati storici (Nuove Partecipazioni), Intesa Sanpaolo, UniCredit tramite Coinv - e al 12,6% dai russi di Lti. In occasione del ritorno sul mercato i cinesi si sono impegnati a diluirsi sotto al 50% esaltando ancora di più la figura centrale di garanzia di Tronchetti mentre negli accordi è rimarcato che sede e ricerca rimangano in Italia.