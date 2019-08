Pirelli, nel semestre utile +68,8%, ricavi a 2,65 miliardi

Pirelli chiude il primo semestre con ricavi a 2.654,8 milioni di euro, in crescita dell'1,4% a livello organico. I ricavi High Value ammontano a 1.787,6 milioni di euro (+6,2% la variazione complessiva) grazie al rafforzamento in tutte le aree geografiche. L'utile netto attivita' in funzionamento segna un +68,8% a 307 milioni di euro (181,9 milioni di euro al 30 giugno 2018) grazie anche ai benefici derivanti dal riconoscimento dei crediti di imposta in Brasile. Per quanto riguarda le stime, piu' cautela sui ricavi 2019 attesi in crescita tra l'1,5% e il 2,5% (fra +3% e +4% la precedente indicazione) per la prolungata debolezza della domanda sul Primo Equipaggiamento e mutato scenario competitivo. Scorrendo le previsioni per l'anno il Margine Ebit adjusted 2019 e' atteso fra il 18% e il 19% (maggiore o uguale al 19% la precedente indicazione).



Il Price/mix e' previsto fra +4,5% e +5% (fra +5% e +5,5% la precedente indicazione) a fronte di una maggiore competizione sui prezzi, in particolar modo sullo Standard e sui prodotti High Value a minore contenuto tecnologico, e del diverso mix di prodotto e geografico. Gli investimenti per 2019 sono indicati a circa 380 milioni di euro (circa 400 milioni di euro il precedente target) coerentemente con il nuovo scenario di mercato. Confermata l'incidenza dell'High Value sui ricavi pari a circa il 67% rispetto al 64% del 2018. Guardando invece alla semestrale il Price/mix registra un +6,4% sostenuto dal crescente peso dell'High Value e dal miglioramento del mix di prodotto e di canale. L'Ebit Adjusted ante costi di start-up ammonta a 462,4 milioni di euro (473,3 milioni nel primo semestre 2018) con un margine Ebit Adjusted ante costi di start-up pari al 17,4% (18,0% al 30 giugno 2018) per la debolezza della domanda sul Primo Equipaggiamento. L'Ebit Adjusted e' a 440,5 milioni di euro (450,1 milioni di euro al 30 giugno 2018), con un margine Ebit Adjusted pari al 16,6% (17,1% al 30 giugno 2018). Il flusso di cassa netto ante operazioni straordinarie/partecipazioni e dividendi e' in miglioramento (-623,1 milioni di euro rispetto a -829,7 milioni al 30 giugno 2018), con un minore assorbimento di cassa per 206,6 milioni di euro.