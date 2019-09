Pirelli, riconosciuta Global Compact Lead dell'ONU

Pirelli è stata riconosciuta anche quest’anno parte del Global Compact Lead delle Nazioni Unite

La lista comprende le società identificate in base al loro costante impegno nell’implementazione dei Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite per l’attività di impresa responsabile.

In occasione della settimana dei leader del Global Compact dell’ONU, Pirelli è stata riconosciuta come uno dei partecipanti più attivi all’iniziativa sulla corporate sustainability più grande al mondo.

Il Global Compact delle Nazioni Unite è la più grande iniziativa di sostenibilità di impresa al mondo: per qualificarsi come partecipanti LEAD, un’azienda deve prendere parte almeno a due “Action Platform” Global Compact in linea con i Dieci Principi e con i Sustainable Development Goals (SDGs). Inoltre, i partecipanti devono comunicare i propri progressi attraverso una relazione annuale sulla sostenibilità che illustri in dettaglio i progressi e l’attuazione dei Dieci Principi.

Quest’anno Pirelli ha dimostrato il proprio impegno per il Global Compact partecipando alle seguenti Action Platform: “Decent Work in Global Supply Chains”, “Financial Innovation for the SDGs” e “Reporting on the SDGs”.

Ogni piattaforma coinvolge imprese, reti locali di Global Compact, i principali esperti, la società civile, i Governi e i partner delle Nazioni Unite chiamati a risolvere questioni complesse e a innovare su temi legati agli SDGs.

Far parte del Global Compact delle Nazioni Unite, a cui Pirelli ha aderito nel 2004, testimonia la convinzione dell’azienda che soluzioni efficaci debbano essere perseguite attraverso un approccio olistico allo sviluppo, che integri capitale economico, sociale e ambientale, e poggi sullo sforzo congiunto di imprese e stakeholder a livello globale.