Pirelli, rinnovato il patto di sindacato. Tronchetti al comando fino al 2022

China National Chemical Corporation Ltd, China National Tire & Rubber Corporation Ltd., Silk Road Fund Co. Ltd., Camfin e Marco Tronchetti Provera & C. hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del patto parasociale che era stato sottoscritto in data 28 luglio 2017 in vista della quotazione di Pirelli & c., la cui formale sottoscrizione avverra' il prossimo 1 agosto. Le parti hanno valutato l'opportunita' di rinnovare il patto parasociale - con effetto a partire dalla data di convocazione dell'assemblea di Pirelli per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre e per un ulteriore periodo di tre anni da tale data (e dunque fino alla primavera del 2023).



Il patto - spiega una nota e' stato rinnovato 'al fine di ribadire la stabilita' della partnership tra ChemChina/CNRC, Silk Road Fund e Camfin/MTP, in continuita' e coerenza con i principi di governance gia' stabiliti dal vigente patto parasociale e in ogni caso con lo scopo di creazione di valore per Pirelli e tutti i suoi azionisti; confermare il ruolo come azionisti stabili di Pirelli di ChemChina e Camfin/MTP con il mantenimento in capo a quest'ultima per tutta la durata del rinnovo, della partecipazione attualmente detenuta nella societa' superiore al 10% di Pirelli; confermare il ruolo centrale di Marco Tronchetti Provera, in qualita' di Vice Presidente esecutivo e ad, nella guida del top management di Pirelli assicurando la continuita' della cultura manageriale di Pirelli e nella designazione del suo successore, con l'attuazione della procedura di successione che dovra' essere completata entro ottobre 2022, sei mesi prima del rinnovo del consiglio di amministrazione di Pirelli previsto nella primavera del 2023'.



Per il rinnovo del cda che sara' composto da 15 membri e che manterra' una maggioranza di consiglieri indipendenti, gli azionisti CNRC e MTP hanno concordato di indicare un numero di componenti in proporzione alle azioni possedute e quindi 9 consiglieri (di cui 4 indipendenti) saranno designati da CNRC, 3 consiglieri (di cui 1 indipendente) saranno designati da MTP, 3 consiglieri indipendenti saranno destinati alle minoranze.