Più profitti per la Bundesbank grazie a Draghi. E Weidmann bacchetta l'Italia

Jen Weidmann è stato uno dei maggiori critici della politica monetaria non convenzionale di Mario Draghi e della sua estensione fino a dicembre 2018, il quantitative easing della Bce che ha pompato dal 2015 ben 2.600 miliardi di euro nell'economia europea, anche attraverso l'acquisto di titoli di Stato dei 19 Paesi dell'eurozona. Eppure il bazooka di Mario Draghi ha portato nel 2018 nelle casse della Bundesbank oltre 500 milioni di euro di utile in più rispetto al 2017, soldi che il banchiere centrale tedesco ex consigliere economico della cancelliera Angela Merkel (è stato a capo dei negoziatori di Berlino ai summit del G8 e del G20) girerà direttamente alle casse federali della Bundesrepublik.

La banca centrale tedesca ha appena annunciato infatti un incremento dei profitti annuali, conseguenza del prolungamento della politica monetaria espansiva della Bce dei tassi negativi. Lo scorso anno, la Bundesbank ha registrato un utile netto di 2,5 miliardi di euro (2,4 miliardi verranno girate alle casse federali), contro i 2 miliardi del 2017, secondo il report annuale.

Nell'ambito del quantitative easing della Bce, la banca federale tedesca è stata il maggiore acquirente di titoli dell'area dell'euro, con 60 miliardi di euro di obbligazioni raccolte lo scorso anno sul mercato e 572 miliardi di euro dall'inizio del Qe.

Il 50enne economista, sostenitore di una politica monetaria ortodossa, ha parlato di "ottimismo" circa le prospettive per l'economia tedesca e, presentando il bilancio del suo istituto, non ha perso l'occasione per indicare che la Banca centrale europea dovrebbe continuare il percorso verso tassi di interesse più elevati, bacchettando anche quei Paesi - fra cui l'Italia che però non è stata esplicitamente citata - che non hanno impiegato la fase dei tassi particolarmente bassi per bilanci più sostenibili e per ridurre i debiti. "Temo che sia stata persa la chance per preoccuparsi di tempi peggiori", ha sentenziato il banchiere.

Con i risultati di bilancio, Weidmann ha incassato in maniera anticipata anche la riconferma per un secondo mandato - che dura otto anni - da parte del governo tedesco. A capo dell'istituto dal 2011, il mandato di Weidmann sarebbe scaduto il 1 maggio e il suo nome era comparso anche nella lista dei possibili candidati a succedere a Mario Draghi, il cui mandato scade il prossimo autunno. La sua conferma - che formalmente sarà ratificata dalla cancelliera e dal presidente della Repubblica tedesca.