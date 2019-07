Pmi, arrivano i voucher per assumere un manager per l'innovazione

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio del 7 maggio 2019 sul "voucher per l'Innovation manager", che ha l'obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle Pmi e delle reti d'impresa. La misura, prevista nella legge di bilancio 2019, mette a disposizione circa 75 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. Il "voucher per l'Innovation manager" - spiega il Mise - e' uno strumento agevolativo finalizzato a favorire la crescita di competenze manageriali delle PMI, che potranno avvalersi in azienda di figure in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonche' di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. L'incentivo e' pari a 40.000 euro per le micro e piccole imprese nel limite del 50% della spesa; 25.000 euro per le medie imprese nel limite del 30% della spesa; 80.000 euro per le reti d'impresa nel limite del 50% delle spese sostenute. Con successivi provvedimenti, il MiSE fornira' indicazioni sulle modalita' e i termini per l'iscrizione all'elenco dei manager abilitati a fornire le consulenze, e per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle Pmi e delle reti d'impresa. L'obiettivo e' quello di essere pienamente operativi entro il mese di settembre.