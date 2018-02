Pmi manifattura scende in Ue, in Italia al top 7 anni

L'indice Pmi che misura l'attivita' manifatturiera segna un rallentamento nell'Eurozona, a 59,6 a gennaio da 60,6 di dicembre. Rallenta la Germania (61,1), tiene la Francia (58,4) mentre l'Italia sale a 59 da 57,4 di dicembre, collocandosi ai massimi di sette anni.

La certificazione dell'ottimismo presso le aziende tricolori arriva dalla rilevazione dell'istituto Ihs Markit, che tasta il polso alle industrie del settore manifatturiero intervistando i responsabili degli acquisti delle aziende. Coloro che più di ogni altro hanno uno sguardo puntato oltre la prua della nave, per cercare di capire come andrà l'economia e come si comporteranno le loro compagnie. Ogni risultato sopra i 50 punti indica che l'economia si sta espandendo e l'Italia è in questa situazione da ormai 17 mesi.