Pmi, oltre 20 miliardi per 70 incentivi. Arriva il mega-portale per le imprese

di Andrea Deugeni

@andreadeugeni

Oltre 20 miliardi di euro complessivi messi a disposizione da circa 70 incentivi per le piccole e medie imprese, interamente raccolti in un portale ad hoc dedicato alle aziende italiane che riunisce tutte le risorse finanziarie messe a disposizione, oltre che dal Ministero per lo Sviluppo economico e da quello del Lavoro, da 12 soggetti, fra amministrazioni dello Stato ed enti.





Sarà subito operativo martedì 12 marzo il portale Incentivi.gov.it, la piattaforma web (linkabile anche dal sito del Mise, ma sarà stampato anche un opuscolo) che sistematizza in un solo luogo tutti gli incentivi, lato impresa (come ad esempio la Nuova Sabatini, circa 500 milioni di euro), messi a disposizione dalle amministrazioni pubbliche.

Il portale fa parte di un'ampia azione di semplificazione amministrativa a servizio del mondo dell'impresa, in un momento in cui il governo Conte deve accelerare sulla crescita economica. Invece che consultare 14 siti web di diverse strutture, le aziende potranno consultare in modo rapido un solo luogo virtuale dove avere tutte le informazioni sui bandi, accelerando così sulla fase burocratica di raccolta delle informazioni.



In incentivi.gov.it troveranno spazio le risorse messe a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Invitalia, Sace, Unioncamere, Simest, Agenzia delle Entrate, Inps, Enea, Gestore dei servizi energetici (Gse), Finest e SofiCoop. Domani mattina il vicepremier Luigi Di Maio alzerà il velo sul nuovo progetto del Mise, un appuntamento in cui come per il lancio a inizio marzo del Fondo nazionale innovazione per le start-up a Torino, il capo politico del M5S si farà affiancare dall'amministratore delegato di Cdp Fabrizio Palermo e da quello, in attesa di rinnovo, di Invitalia Domenico Arcuri.