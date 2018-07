Pochi soldi da parte per la pensione. Italiani prudenti? Falso. Il report

Gli italiani sono largamente riconosciuti a livello mondiale come un popolo di grandi e prudenti risparmiatori. Tuttavia, dai primi risultati della ricerca annuale Schroders Global Investor Study 2018 condotta in 30 Paesi su un campione di oltre 22.000 persone[1], emerge un ritardo nell’iniziare per tempo ad accantonare una percentuale di reddito adeguata in vista dell’età della pensione.

Gli italiani non pensionati, infatti, pur ritenendo in media di dover destinare al loro benessere futuro il 12,5% delle loro entrate per condurre una vita confortevole, stanno accantonando a questo scopo solo il 9,8%. Si differenziano così dai risparmiatori degli altri Paesi europei che, a fronte di uno stesso livello di fabbisogno stimato (12,6%), accantonano mediamente il 10,5%. Allargando poi l’osservazione a livello globale, sale non solo la percentuale di accantonamento (12,2%), ma anche il livello di risparmio avvertito come adeguato per vivere confortevolmente (14,4%).

Risparmio medio (%) sul reddito attuale Italia Europa Globale Risparmio attuale effettivo 9,8% 10,5% 12,2% Risparmio ritenuto congruo 12,5% 12,6% 14,4%

Una motivazione può essere individuata confrontando le aspettative degli intervistati nei diversi Paesi in tema di reddito in età pensionistica. Gli italiani prossimi alla pensione ritengono infatti che per vivere confortevolmente avranno bisogno di quasi l’80% (79,8%) dello stipendio percepito in età lavorativa, mentre quelli già pensionati dichiarano di ricevere il 73,7%. Un gap che in ogni caso aumenta ulteriormente a livello europeo dove, a fronte di un’aspettativa media di fabbisogno del 72,4%, quanto effettivamente percepito si ferma al 63%, e ancor più a livello globale, dove in media si rileva un’aspettativa del 73,9% contro il 60,8% di reddito effettivamente percepito.

Percentuale media del reddito attuale ritenuta congrua per vivere confortevolmente in pensione Italia Europa Globale Non pensionati & 55+ 79,8% 72,4% 73,9% Percentuale media dell’ultimo reddito percepita effettivamente in pensione Italia Europa Globale Pensionati & 55+ 73,7% 63,0% 60,8%

Emerge inoltre dallo studio che, mentre gli italiani non ancora in pensione stimano che le spese basilari per vivere[2] in età pensionistica incideranno sul reddito complessivo per il 37% (35% per gli europei e 34% a livello globale), chi è già in pensione dichiara di dover destinare a tali spese in media il 53% (50% gli europei e 49% a livello globale).