Poligrafici Printing, primo semestre 2019 al +13,7% di ricavi rispetto al 2018

Si è riunito a Bologna il Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Printing S.p.A. per l’approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2019.

PRINCIPALI DATI ECONOMICI E FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2019

Ricavi consolidati € 13,2 milioni contro € 11,6 milioni del 30 giugno 2018 (+13,7%)

< > Margine operativo lordo consolidato € 3,3 milioni contro € 2,2 milioni dell’analogo periodo del 2018. Ebitda margin pari al 26,4% contro il 19,8% dei primi sei mesi del 2018 Utile di periodo € 1,5 milioni contro € 0,9 milioni registrati al 30 giugno 2018 Posizione finanziaria netta positiva per € 2,5 milioni, al netto dell’indebitamento di € 1,6 milioni derivante dalla applicazione del principio contabile IFRS 16, rispetto alle disponibilità finanziarie nette di € 2,8 milioni al 31 dicembre 2018 e dopo la distribuzione di un dividendo di € 2 milioniANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 30 GIUGNO 2019

Nell’analizzare i risultati al 30 giugno 2019 di Poligrafici Printing S.p.A. e sua controllata (di seguito ”Gruppo Poligrafici Printing” o “Gruppo”) occorre preliminarmente considerare che, a partire dal 1° gennaio 2019 il Gruppo ha applicato il nuovo principio IFRS 16 — Leases che fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul controllo (right of use) di un bene per distinguere i contratti di lease dai contratti per la fornitura di servizi, individuando quali discriminanti: l'identificazione del bene, il diritto di sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti dall'uso del bene e, da ultimo, il diritto di dirigere l'uso del bene sottostante il contratto. Il Gruppo ha scelto di applicare il principio secondo la metodologia di transazione retrospettica modificata, avvalendosi dei seguenti espedienti pratici previsti: (i) classificazione dei contratti che scadono entro 12 mesi dalla data di transizione come short term lease; (ii) utilizzo delle informazioni presenti alla data di transizione per la determinazione del lease term, con particolare riferimento all’esercizio di opzioni di estensione e di chiusura anticipata.

Di seguito si evidenziano i principali effetti al 30 giugno 2019 conseguenti all'applicazione dell'IFRS 16.

Sulla situazione patrimoniale e finanziaria sono stati rilevati: (i) un’attività rappresentata dal diritto d’uso residuo, per € 1,6 milioni ed (ii) una passività finanziaria, pari al valore attuale dei canoni futuri di ciascun contratto di locazione, con un impatto negativo sull'indebitamento finanziario netto del Gruppo per € 1,6 milioni.

Sul conto economico, i canoni di locazione non vengono più iscritti ma sono invece registrati: (i) l'ammortamento del diritto d'uso e (ii) gli oneri finanziari sul debito iscritto. Per effetto di tale diversa classificazione, il conto economico consolidato del Gruppo del primo semestre 2019 ha registrato un miglioramento del margine operativo lordo pari a € 162 migliaia, un incremento degli ammortamenti di € 148 migliaia ed un incremento degli oneri finanziari di € 31 migliaia con un limitato impatto sull'utile netto, negativo per € 17 migliaia.

Il Gruppo Poligrafici Printing ha realizzato nel primo semestre del 2019 risultati in miglioramento rispetto l’analogo periodo del 2018 anche grazie alle commesse non captive iniziate a stampare nel corso dell’esercizio 2018.

Analizzando i risultati consolidati del Gruppo al 30 giugno 2019 si evidenziano Ricavi consolidati per € 13,2 milioni rispetto a € 11,6 milioni dell’analogo periodo del 2018. I ricavi inerenti la stampa poligrafica sono pari a € 12,7 milioni contro € 11,2 milioni del 2018. L’incremento è principalmente imputabile alle commesse non captive che si sono iniziate a produrre a partire dal mese di febbraio dello scorso anno.

Gli altri ricavi sono pari a € 0,5 milioni ed includono riaddebiti (€ 0,3 milioni) alla collegata Rotopress International S.r.l. (“RPI”), vendita di materiali di scarto e sopravvenienze attive.

I Costi operativi sono pari a € 6,1 milioni rispetto a € 6,2 milioni del 1° semestre 2018. La riduzione è principalmente imputabile ai minori costi per consulenze legali.

Il Costo del lavoro è pari a € 3,7 milioni rispetto a € 3,2 milioni registrato nell’esercizio precedente. L’incremento è principalmente riconducibile all’assunzione di n. 8 dipendenti ex GEDI effettuato dal primo aprile 2019 e al minore ricorso all’istituto della solidarietà.

Il Margine Operativo Lordo consolidato è pari a € 3,3 milioni contro € 2,2 milioni del primo semestre 2018. L’Ebitda Margin è pari al 26,4% dei ricavi di stampa rispetto a 19,8% registrato nell’esercizio precedente (IAP calcolato come rapporto tra il Margine Operativo Lordo e la voce di conto economico “Ricavi stampa per conto di terzi”). L’effetto relativo all’utilizzo del nuovo principio contabile IFRS 16 è stato pari a € 162 migliaia.

Gli Ammortamenti sono pari a € 1,1 milioni contro € 0,9 milioni registrati al 30 giugno 2018. L’effetto relativo all’utilizzo del nuovo principio contabile IFRS 16 è stato pari a € 148 migliaia.

La Gestione finanziaria evidenzia oneri netti per € 15 migliaia di cui € 31 migliaia relativi agli effetti dell’applicazione dell’IFRS 16.

Il Risultato di periodo evidenzia un utile dopo le imposte di € 1,5 milioni rispetto l’utile di € 0,9 milioni registrato al 30 giugno 2018.

La Posizione Finanziaria Netta consolidata calcolata secondo i criteri del Gruppo evidenzia una disponibilità finanziaria per € 2,5 milioni. Tale valore include l’effetto derivante dalla applicazione dell’IFRS 16 che ha determinato la registrazione di un maggior debito per € 1,6 milioni.

Il differenziale di € 1,4 milioni rispetto al criterio indicato nella Raccomandazione del CESR (Committee of European Securities Regulators) del 10 febbraio 2005, è relativo al valore nominale delle quote in scadenza oltre i 12 mesi relative al credito maturato nei confronti di RPI per la cessione della partecipazione in Grafica Editoriale Printing (“GEP”) ed al credito finanziario vantato nei confronti di GEP medesima. Tali crediti finanziari, essendo infruttiferi di interessi, sono stati attualizzati dal Gruppo Poligrafici Printing a un tasso del 3%, considerato di mercato in relazione alla tipologia di credito ed al rischio di credito della controparte. L’effetto complessivo dell’attualizzazione ha comportato la rilevazione di un provento pari a circa € 32 migliaia.

POLIGRAFICI PRINTING S.P.A.

La società è la holding del settore printing del Gruppo Monrif-Poligrafici Editoriale e ad essa fanno capo la controllata (al 100%) Centro Stampa Poligrafici S.r.l. (“CSP”) oltre alla collegata Rotopress International S.r.l. (al 33%).

Poligrafici Printing S.p.A. ha chiuso il primo semestre del 2019 con un utile di € 3,8 milioni rispetto € 2,7 milioni dell’analogo semestre dell’esercizio precedente. Il dividendo percepito dalla controllata CSP è pari a € 4 milioni rispetto il dividendo di € 3 milioni percepito nell’esercizio precedente.

La posizione finanziaria netta è positiva per € 4,3 milioni (€ 2,4 milioni al 31 dicembre 2018).

In data 18 giugno 2019 è stato depositato presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE e sul sito internet della società www.monrifgroup.net, sezione Parti Correlate, il documento informativo approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, relativo ad operazioni di maggiore rilevanza effettuate con parti correlate, di cui all’art.13 Regolamento AIM Italia.

L’operazione in oggetto è relativa alla concessione di un finanziamento fruttifero alla controllante Poligrafici Editoriale S.p.A. per un ammontare di euro 1.950.000,00 (unmilionenovecentocinquanta,00) secondo i seguenti termini e condizioni, peraltro in linea con la policy di Gruppo:

< > remunerazione con tasso variabile parametrato all’Euribor a tre mesi (da intendersi come media Euribor tre mesi rilevato al 1° giorno del trimestre solare di riferimento), incrementato di un margine (spread) pari all’1,75% con pagamento trimestrale degli interessi; lo spread individuato secondo le modalità di cui al punto precedente sarà oggetto di automatico adeguamento in aumento o diminuzione a mezzo di semplice comunicazione scritta da parte dell’Emittente laddove l’Emittente abbia accesso a linee di credito a breve a condizioni differenti rispetto a quelle vigenti al momento di originaria erogazione; obbligo di rimborso immediato in capo alla Poligrafici Editoriale S.p.A. su semplice richiesta dell’Emittente.

Nell’espletamento dell’Operazione sono state seguite le procedure previste dal Regolamento per operazioni con parti correlate adottato dall’Emittente. In particolare il Comitato per operazioni con parti correlate ha espresso parere favorevole all’operazione sopraindicata.

Il bilancio d’esercizio della Poligrafici Printing S.p.A. redatto secondo i principi contabili italiani evidenzia la coincidenza del risultato di periodo ottenuto applicando i principi IAS/IFRS.

CENTRO STAMPA POLIGRAFICI S.r.l.

CSP stampa le varie edizioni dei 4 quotidiani del Gruppo Poligrafici Editoriale. Il contratto di stampa tra CSP e la committente Poligrafici Editoriale S.p.A. è stato rinnovato nel mese di febbraio 2013 prolungandone la scadenza al 31 gennaio 2020.

Al 30 giugno 2019 i ricavi sono stati pari a € 13,2 milioni e si incrementano rispetto al 30 giugno 2018 per € 1,5 milioni principalmente per effetto nelle nuove commesse acquisite nel corso dell’esercizio precedente.

Il Margine operativo lordo è pari a € 3,5 milioni rispetto a € 2,6 milioni dell’analogo periodo del 2018.

Il Risultato economico è positivo per € 1,7 milioni rispetto a € 1,2 milioni registrati al 30 giugno 2018.

La Posizione Finanziaria Netta è negativa per € 1,8 milioni rispetto il valore positivo di € 0,3 milioni del 31 dicembre 2018. L’applicazione dell’IFRS 16 ha determinato la rilevazione di un maggior indebitamento per € 1,6 milioni.

Principali avvenimenti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e prevedibile evoluzione della gestione

Successivamente la chiusura del semestre non sono intervenuti fatti di rilievo. Proseguono le trattative con Editori terzi per la valutazione di nuove commesse di stampa e di nuovi accordi, anche societari, per lo sviluppo dell’attività.

Se non si verificheranno fatti ed eventi ad oggi non prevedibili, l’esercizio 2019 dovrebbe evidenziare risultati operativi positivi ed il mantenimento di un utile d’esercizio in linea con l’esercizio passato.