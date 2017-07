Polizza istantanea, arriva in Italia. Si attiva dallo smartphone.La lancia Axa

Tutto è pronto per la partenza. Axa lancia la prima polizza istantanea in Italia, che si compra sullo smartphone, con tre soli touch. Una novità, che sembra essere la nuova frontiera per le compagnie assicurative. Grazie all'assicurazione istantanea il cliente puo' acquistare una copertura assicurativa nel momento esatto in cui si manifesta l'esigenza di protezione: una polizza infortuni da comprare per esempio poco prima di iniziare una partita di calcetto o la copertura oraria per il furto della macchina il sabato sera, prima di uscire a cena fuori. All'estero sono gia' partite le prime iniziative, in Italia a decidere di fare da apripista e' stata appunto Axa.

La compagnia guidata nel nostro Paese da Patrick Cohen, grazie alla partnership con la start up insurtech Neoinsurance sta per lanciare Al volo, un'assicurazione che offre il rimborso delle spese mediche in viaggio e l'assistenza medica 24 ore su 24, per esempio con notifiche push quando si atterra con l'aereo in un Paese estero. "I clienti stanno cambiando velocemente e ci chiedono di guardare al futuro, noi di Axa vogliamo essere all'avanguardia in questa trasformazione del settore assicurativo", ha dichiarato il Ceo di Axa Italia. Che aggiunge: "L'obiettivo e' di continuare a innovare e semplificare la vita dei nostri clienti, proteggendo cio' che unisce le community di utenti, ovvero le passioni e gli interessi comuni, in modo semplice e accessibile.