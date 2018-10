Poltrone, Rantucci nuovo general manager di Avenade Italy

Avanade Italy, leader nell’innovazione digitale, nomina Emiliano Rantucci General Manager. Succede a Mauro Meanti che, dopo tre anni alla guida della filiale italiana, assume il ruolo di COO di Avanade Europe. Monica Vetrò prende l’incarico di Direttore Vendite. Emiliano Rantucci guiderà un team di oltre 900 professionisti in tutta Italia (Avanade Cagliari, Firenze e Milano), con l’obiettivo di accompagnare le grandi e medie aziende nel proprio percorso di trasformazione digitale, facendo leva sulla forza dell’ecosistema Microsoft e su un grande potenziale umano.

Sotto la guida di Rantucci, Avanade intende consolidare il proprio posizionamento di Digital Innovator e conferma l’ambizione di accelerare la crescita delle aziende clienti, contribuendo così alla competitività del Paese. Grazie alle competenze tecniche e alla conoscenza dei mercati verticali, Avanade offre supporto su tutti gli aspetti della Digital Transformation, spaziando dalle aree più tradizionali, come CRM, Digital Marketing, ERP, Cloud, ai trend più innovativi come Artificial Intelligence, Robotic Process Automation e Big Data.

“Sono orgoglioso di guidare Avanade Italy verso un’ulteriore fase di crescita, dopo un anno molto positivo e in un momento di grande fermento per il mondo dell’innovazione. Negli anni a venire intendiamo consolidare il nostro ruolo di ‘Leading Digital Innovator’, accompagnando le grandi aziende italiane nel proprio percorso di trasformazione digitale. La forza differenziante di Avanade risiede nelle competenze cross funzionali e nella capacità del nostro team di professionisti, che ci permettono di essere considerati un partner strategico per il successo dei nostri clienti.

Per questo continueremo a investire sempre più sulla formazione e sulla gestione e acquisizione dei talenti”, ha dichiarato Emiliano Rantucci. Mauro Meanti, COO di Avanade Europe, ha aggiunto: “Sono certo che Emiliano, con la sua esperienza e il suo entusiasmo, continuerà con successo il percorso di crescita che ha portato Avanade Italy ai risultati e alle dimensioni odierne, testimonianza del valore e dell’innovazione che abbiamo saputo realizzare per i nostri clienti”.

Emiliano Rantucci è entrato a far parte di Avanade nel maggio 2018 come Responsabile delle Divisione Offering e Solutions (Market Unit). In precedenza ha lavorato in Capgemini e durante la sua carriera ha maturato un ampio bagaglio di competenze tecniche, strategiche e di conoscenza dei mercati. Prima di approdare in Capgemini è stato attivo in diverse realtà aziendali italiane e prima ancora ha consolidato il proprio know-how nell’ambito della consulenza e della System Integration legata all’ecosistema Microsoft in diversi mercati e settori industriali.