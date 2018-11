Ponte Morandi, Atlantia paga i danni. Ma il gruppo Allianz si chiama fuori

Si apre un contenzioso tra Autostrade per l'Italia e la compagnia di assicurazione Allianz sulla copertura dei costi per i risarcimenti a coloro che sono stati danneggiati dal crollo del Ponte di Genova. La notizia spunta nel comunicato sui risultati dei primi nove mesi del gruppo Atlantia.

"Autostrade per l'Italia, impregiudicato ogni accertamento sulle responsabilita', ha avviato in via volontaria le procedure finalizzate al risarcimento dei familiari delle vittime e sta facendo fronte anche alle esigenze economiche di commercianti, artigiani e imprenditori direttamente colpiti dal crollo del viadotto, pur in presenza - si legge nella nota - di una contestazione da parte della Compagnia di Assicurazione sulla presa in carico del sinistro con riguardo alla polizza RCT (Responsabilita' civile verso terzi, ndr), che viceversa si ritiene operante".