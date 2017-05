Pop Vicenza, dal cda ok al piano di Viola

Il Cda della Banca Popolare di Vicenza ha ascoltato la relazione dell'Ad Fabrizio Viola sui recenti incontri con la Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea, in merito al processo di autorizzazione della ricapitalizzazione precauzionale - funzionale al riassetto della Banca - e con il ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Consiglio ha condiviso la relazione dell'Ad e confermato la validita' del piano di ristrutturazione, a suo tempo approvato e sottoposto alle competenti Autorita'.



L'esecuzione di tale piano e' essenziale per il rilancio di due banche funzionali allo sviluppo dell'economia del Nord Est ed il suo successo resta affidato all'avvio nei tempi piu' rapidi delle azioni previste. Il Consiglio ha inoltre preso atto delle rassicurazioni fornite dal ministro dell'Economia e delle Finanze che consentono di confidare nella rapida conclusione del processo di autorizzazione alla ricapitalizzazione precauzionale. Il Consiglio ha infine invitato l'Ad a verificare la posizione di Quaestio SGR, gestore del fondo Atlante (azionista al 99,3% della Banca), in merito alla sua eventuale partecipazione all'operazione di ricapitalizzazione prevista.