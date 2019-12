PopBari, Conte valuta l'ipotesi decreto. Azione di responsabilità vs manager

Una richiesta d’intervento al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e contatti con altri investitori istituzionali ma se le cose dovessero naufragare, il governo valuta l'ipotesi di un decreto per il salvataggio della Popolare di Bari. E’ quanto emerge nelle ultime ore sulla vicenda della banca pugliese. Nelle scorse settimane si era valutata anche la possibilità di inserire delle norme in manovra, poi tramontata.



Una decisione non sarebbe ancora stata presa ma in caso il provvedimento urgente potrebbe arrivare prima di Natale. Intanto, il Cda dell’istituto ha dato l'assenso ad avviare le procedure per un'azione di responsabilitá contro alcune ex figure apicali, tra cui il precedente amministratore delegato, Giorgio Papa, l'ex condirettore generale, Gianluca Jacobini e Nicola Loperfido (responsabile della direzione crediti).



L'intento di prendere in esame l'avvio di un'azione di responsabilitá era stato reso noto dallo stesso direttore generale, Vincenzo de Bustis, che in un'intervista al Corriere della Sera aveva dichiarato: "Mi aspetto che passi senza problemi". Lo stesso De Bustis aveva dichiarato che la banca "ha perso un miliardo di euro", buco attribuibile "per una parte alla recessione e per un'altra a una gestione creditizia al di fuori delle regole negli ultimi tre, quattro anni".



La PopBari si trova in uno stato di difficoltá e per questo motivo ha inviato nei giorni scorsi al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd) una richiesta di intervento. Si tratta di una prima bozza che dovrá essere affinata e valutata col Fitd dopo la ricezione di un Piano industriale. MF ha ipotizzato anche l'emissione di un bond.



Nei giorni scorsi, la banca ha fatto sapere che "il programma di incontri e contatti con investitori istituzionali - finalizzato al rafforzamento patrimoniale della Banca Popolare di Bari - "prosegue intensamente". Il Cda - nella stessa occasione - aveva annunciato l'obiettivo "di pervenire entro le prossime due settimane all'approvazione di un piano industriale e patrimoniale concordato tra le parti". Il Consiglio odierno ha infine deciso di confermare la volontá di intraprendere le trattative con gli investitori istituzionali per il rilancio dell'istituto.