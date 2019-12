PopBari, spunta l’audio dei vertici prima del crac: "I conti sono truccati"

Il 10 dicembre 2019, a tre giorni dal consiglio dei ministri che avrebbe commissariato la banca, l’Ad Vincenzo De Bustis e il Presidente di Bpb Gianvito Giannelli parlavano ai manager della banca, in una riunione straordinaria e riservata, negando la possibilità di un intervento del governo e squarciando il velo sulle reali condizioni della Banca Popolare di Bari. Lo svela un audio diffuso in esclusiva da Fanpage.it.

Un istituto “dalla redditività inesistente”, un management “cattivo, irresponsabile, esaltato”, direttori di filiali che “hanno truccato tutti i conti” e prodotti verdi che non sono tali, perché “a me dell'ambiente non me ne frega un c...”.