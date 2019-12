PopBari, Conte ricuce lo strappo: "Avremo una sorta di banca del Sud"

"L'intervento avverra' attraverso uno strumento nella pancia di Invitalia, Mediocredito centrale. Cerchiamo di fare di necessita' virtu'. Assicureremo a Mediocredito centrale le necessarie risorse per poi, con un fondo interbancario, intervenire per rilanciare la Popolare di Bari. Avremo una sorta di Banca del Sud degli investimenti a partecipazione pubblica". E' questo lo schema che ha in mente Giuseppe Conte per Popolare di Bari, come ha lui stesso dichiarato in una conferenza stampa al ministero della Salute. Il tutto dopo l'annuncio del commissariamento da parte di Bankitalia e il rischio, serissimo, di una spaccatura all'interno del governo.

Popolare Bari: Conte, tuteleremo risparmiatori non banchieri. A breve nuovo cdm

"L'obbiettivo e' la massima tutela dei risparmiatori, rafforzare il sistema creditizio del Sud altrimenti il Sud non puo' ripartire, e ne approfitteremo ‎per rilanciare la Banca popolare di Bari. Non tuteleremo nessun banchiere non agiamo a protezione dei banchieri‎". Cosi' Giuseppe Conte in conferenza stampa al ministero della Salute. Ieri "abbiamo ragionato" della situazione della Banca popolare di Bari "affidandola a strumenti normativi e deciso di convocarci a breve‎".

Aperta un'inchiesta dopo la segnalazione della Consob

Ma intanto, secondo quanto riporta l'Ansa, la Procura di Bari ha aperto un nuovo fascicolo d'indagine (modello 45 senza indagati ne' ipotesi di reato) sulla Banca Popolare di Bari dopo la lettera inviata nei giorni scorsi dalla Consob che ha segnalato il mancato invio delle informazioni richieste alla banca sulla situazione dei conti.

Popolare Bari: Di Maio, con risparmiatori non con amici banche

Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 steklle, rilancia su Facebook il video in cui ha parlato del caso dalla Banca popolare di Bari: "Siamo sempre stati dalla parte dei risparmiatori ed è loro che dobbiamo aiutare, non gli amici delle banche", è la posizione che ribadisce.

POP BARI: ITALIA VIVA, 'INGIUSTO E PERICOLOSO VOTARE DECRETO A SCATOLA CHIUSA'

"Votare a scatola chiusa un decreto così importante è ingiusto e pericoloso''. Lo dichiarano il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato e la ministra Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia Viva al governo. "Non tocca a noi scoprire chi sia responsabile dei problemi di gestione e/o vigilanza della Banca Popolare di Bari. Siamo disponibili a sostenere i risparmiatori come abbiamo fatto, in modo molto più soft, nel 2015 e nel 2017. La procedura che viene immaginata per Bari, tuttavia, è per larghi tratti inedita. E dovendo impiegare un miliardo del contribuente appena qualche ora dopo l'assicurazione del premier che negava ogni ipotesi di interventi, ci pare giusto capire meglio di che cosa stiamo parlando".

''Salvare i risparmiatori .-proseguono Rosato e Bellanova- è una priorità. Aiutare i lavoratori un dovere. Decidere come farlo riguarda tutti. A meno che non ci sia qualcuno che deve nascondere qualcosa''. ''Rimane la curiosità intellettuale di sapere che cosa sia accaduto a chi ha costruito la propria campagna elettorale insultandoci come amici delle banche e oggi non solo mette centinaia di milioni del contribuente per una banca, ma addirittura ci accusa di irresponsabilità solo perché abbiamo chiesto di avere qualche ora per vedere un decreto che, a differenza di ciò che facemmo noi, stanzia un miliardo dei cittadini per rimediare agli errori di chi ha gestito la Popolare di Bari. Anche sulle banche il tempo è stato e sarà galantuomo'', concludono.

POP BARI: MARATTIN, 'NIENTE BALLE, IV NON VUOLE FARE FALLIRE NESSUNO'

"Buffa la vita eh. I 'renziani' finiscono sul banco degli imputati sia se salvano una banca, sia se non la salvano": Lo scrive il deputato di Italia Viva ed economista Luigi Marattin che in un lungo post su Facebook propone una serie di domande e risposte "per far chiarezza, prima che fioriscano le balle" a proposito della posizione del partito sulla Popolare di Bari. "La banca - sottolinea - prosegue la sua normale operatività, semplicemente sotto la gestione di commissari. È già accaduto molte volte, come sappiamo". La liquidazione 'disordinata' di una banca - ricorda - è un "esito che va sempre evitato. Del resto noi lo abbiamo già fatto in passato (2015 - senza un euro di soldi pubblici - e 2017), e lo rivendichiamo. Solo che in quelle occasioni erano altri a dire che stavamo solo 'salvando i nostri amici banchieri', e a montare una delle più vergognose campagne populiste della nostra storia recente". Marattin lamenta soprattutto la 'stanchezza' di "essere messo di fronte al fatto compiuto. Vale a dire, i diktat 'o si fa così subito, o è il caos'. Una buona volta, bisogna che chi ha la responsabilità di agire, lo faccia per tempo e non solo alla vigilia del disastro (mettendo così la politica, appunto, di fronte ad una scelta obbligata)".

Il parlamentare ricostruisce quindi la linea definita "nelle interlocuzioni di maggioranza dei giorni scorsi" che prevedeva "nessun intervento pubblico prima che fosse chiaro (e noto all'opinione pubblica) un intervento dell'autorità di vigilanza che destituisse il management della Banca" e "nessun decreto prima di rivedersi nuovamente - come maggioranza - per prendere decisioni definitive in merito al contenuto del decreto". Invece, ricorda poco "prima della diffusione della notizia del commissariamento della Banca Popolare di Bari da parte di Banca d'Italia - viene convocato un consiglio dei ministri con poco più di mezz'ora di anticipo, per approvare un decreto i cui contenuti, a questo punto, non erano stati definitivamente decisi e concordati". "Con questo metodo - per Marattin - non si affrontano neanche le problematiche più semplici. Figuriamoci quelle più complesse come queste". Come la collega di partito Teresa Bellanova anche Marattin lamenta che si trovi un miliardo di euro per la Popolare di Bari laddove non sono state reperite risorse assai minori in manovra su alcuni temi sollevati da IV: inoltre, si chiede, "questo miliardo di soldi dei cittadini sarebbe speso nel quadro di una strategia chiara e definita o è solo un tampone per evitare problemi a chi ha gestito quella banca e l'ha portata al fallimento". In ogni caso, conclude, "siamo pronti a qualsiasi cosa serva per evitare ogni tipo di problema ai lavoratori e ai risparmiatori della Banca Popolare di Bari. La Puglia - la regione più dinamica del nostro Sud - è già colpita dalla difficile situazione di Ilva, e non può certamente permettersi altri problemi".

Popolare Bari: Amati (PD), salvare ultima banca del Sud

“Bisogna tenere in vita l’ultima banca medio-grande del Sud. La Popolare di Bari va aiutata per salvare azionisti, obbligazionisti e correntisti. Non vedo cosa ci sia di tanto diverso tra i casi della Popolare di Vicenza, Veneto Banca e Banca Carige, e quello della Popolare di Bari”. Lo dichiara il consigliere regionale Fabiano Amati (PD), presidente della Commissione regionale Bilancio, con riferimento alle vicende della Banca Popolare di Bari. “Bisogna subito accordare un prestito ponte – sostiene Amati - e attivare tutti gli interventi a tutela previsti dal nostro ordinamento. Il mancato intervento finirebbe per punire la banca e i risparmiatori per le azioni degli amministratori, sulla cui responsabilità bisognerà attendere gli accertamenti della magistratura. Salvare dunque la banca, l’ultimo istituto medio-grande dell’Italia meridionale, serve – sottolinea - a salvare i risparmi di azionisti, obbligazionisti e correntisti con più di 100.000 euro. Non abbandonare la banca al suo destino, inoltre, significa far pesare al minimo - conclude Amati - l’intervento dello Stato attraverso i fondi pubblici, cioè attraverso le tasse”.